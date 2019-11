Lansare videoclip Vali Boghean Band –“Tata”

14:30

Ministra în exercițiu a Finanțelor, Natalia Gavrilița are o părere bună despre Sergiu Pușcuța, candidat la funcția de ministru al Finanțelor în posibilul viitor Guvern condus de Ion Chicu. Mai mult, Gavrilița crede că Pușcuța are șanse de a mișca lucrurile la minister, notează tv8.md. ”Vom aștepta și vom vedea. Domnul Pușcuța are foarte multă experiență, cred că are șanse foarte bune să facă ceva”