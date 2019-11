(VIDEO) Noii miniștri au depus jurământul; Dodon a venit cu mai multe cereri: „Patrulele de carabinieri să revină pe străzi”

15:30

Faimos pentru replicile sale geniale, Zlatan nu s-a dezminţit nici de această dată. Suedezul şi-a etalat din nou aroganţa în mesajul de despărţire. "Am venit, am văzut, am cucerit, Mulţumesc celor de la LA Galaxy pentru că m-au făcut să mă simt viu. Iar fanilor lui Galaxy le spun - l-aţi vrut pe Zlatan, l-aţi avut pe Zlatan. Povestea continuă...acum întoarceţi-vă să vizionaţi baseball!," a fost postarea lui Zlatan Ibrahimovic. De altfel, nu e pentru prima oară când Ibrahimovic este ironic la adr...