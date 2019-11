În 30 de zile, 28 de cazuri de tentativă de corupere a agenților de patrulare

15:50

Defender a reușit să obțină un rol important în noua peliculă cinematografică cu James Bond, ”No Time To Die”! Anunțul a fost făcut chiar de oficialii companiei. Iar dacă Land Rover Defender va juca rolul unui Defender, atunci rolul lui James Bond va fi interpretat de Daniel Craig. Filmul va debuta în cinematografe anul viitor Articolul Noul Land Rover Defender ”va juca” alături de James Bond în noua peliculă No Time To Die apare prima dată în AutoExpert.