Sechestru de peste 3 MILIOANE de lei, aplicat de procurori în dosarul autobuzelor Isuzu

20:20

Scandal in Gratiesti. Satui pana peste cap de praful si zgomotul, pe care il fac zilnic masinile de mare tonaj ale unei uzine de beton, oamenii din partea locului au blocat drumul. Ei spun ca traiesc in infern si au cerut de multe ori interventia autoritatilor, dar nimeni nu-i aude. In acelasi timp, reprezentantul companiei si primarul localitatii ne-au declarat ca unele probleme au fost solutionate.