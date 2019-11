Iohannis: În comparație cu Dăncilă, Ponta a fost chiar un politician rezonabil

14:10

Anul, în Republica Moldova, pe 14 noiembrie este marcată Ziua Mondială de profilaxie și combatere a Diabetului Zaharat. Astfel că, în acest an, evenimentul va avea loc sub genericul „Diabetul – Protejează-ți Familia”, ca răspuns la creșterea amenințătoare a poverii diabetului zaharat pentru sănătatea populației. De asemenea, îndemnul din această zi al lucrătorilor medicali și […] Articolul „Ziua Mondială a Diabetului”. În acest an, ministerul Sănătății promovează rolul familiei în lupta cu diabetul apare prima dată în Cotidianul.