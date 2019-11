Fostul premier Iurie Leancă pledează pentru o majoritate ACUM - PD

08:50

Guvernul pro-european condus de Maia Sandu a fost demis marți, 12 noiembrie, de parlamentul de la Chișinău, ca urmare a moțiunii de cenzură inițiată de fracțiunea socialiștilor (PSRM). Moțiunea, votată de 63 de deputați, a fost sprijinită de fracțiunea fostului partid de guvernământ a democraților.Uniunea Europeană s-a declarat îngrijorată de demiterea guvernului.Motiv pentru demisia guvernului a servit proiectul legii asumat prin răspundere de către guvern, care i-ar fi permis primului ministru să facă preselecția candidaților pentru funcția de procuror general. Valentina Ursu a stat de vorbă cu europarlamentarul Siegfried Mureșan, vice-președintele fracțiunii Popular Europene (cea mai mare) din Parlamentul European și președinte al Delegației Parlamentului European pentru Republica Moldova.Europa Liberă: Vă este clar ce se întâmplă în Republica Moldova? Și cum vă explicați că la doar 5 luni de la crearea majorității parlamentare PSRM-ACUM Guvernul Sandu a și picat?Siegfried Mureșan: „În primul rând, doresc să amintesc tuturor celor care ne urmăresc că eu am fost printre cei care nu au sărit în sus de bucurie când Blocul ACUM și PSRM-ul au decis acea majoritate parlamentară. Chiar într-un interviu pentru Europa Liberă am spus că nu sar în sus de bucurie când văd o coaliție cu PSRM-ul, dar am fost conștient și am spus atunci că a fost singura cale pentru dezoligarhizarea țării, care a fost un demers necesar. Și de aceea am spus atunci și repet și acum că au existat obiective comune pe termen scurt între Blocul ACUM și PSRM, dar am spus atunci și repet și acum că era clar că diferențele ideologice, geopolitice, de mentalitate între PSRM și Blocul ACUM sunt mari și era clar că acestea vor fi un risc pentru buna colaborare pe termen lung.Mi-a fost clar că guvernul va avea o viață grea, dar nu am crezut că PSRM-ul va trage preșul guvernului condus de Maia Sandu atât de repede...Mi-a fost clar de atunci, după vizita mea de la finalul lunii iunie la Chișinău, că alegerile pentru Primăria Chișinăului vor fi un moment de cotitură; mi-a fost clar că guvernul va avea o viață grea, dar nu am crezut că PSRM-ul va trage preșul guvernului condus de Maia Sandu atât de repede. Nu m-am așteptat la această obstrucționare și la acest gest care este cu adevărat neprietenesc. Acum foarte important e următorul lucru: cetățenii Republicii Moldova sunt în majoritatea lor pro-europeni, cetățenii Republicii Moldova doresc o apropiere de Uniunea Europeană, doresc un parcurs european al Republicii Moldova, însă realitatea este că în actualul Parlament al Republicii Moldova nu avem o majoritate care în mod onest să fie pro-europeană.Oamenii politici care sunt cu bună-credință pro-europeni, care doresc reforme, care doresc o justiție independentă, care doresc combaterea corupției, aceștia sunt, din păcate, minoritari în Parlamentul Republicii Moldova. Și aceasta este problema: discrepanța între ceea ce doresc cetățenii Republicii Moldova în marea lor majoritate și ceea ce doresc parlamentarii cu majoritatea ACUM. Și această discrepanță s-a creat din cauza legislației electorale făcute incorect, făcută preferențial pentru fostul partid de guvernământ, făcută împotriva recomandărilor partenerilor internaționali, legislație care i-a avantajat pe puternicii vremii și care nu a permis ca Parlamentul să fie oglinda firească a voinței cetățenilor, fiindcă cetățenii doresc drum spre Europa, dar Parlamentul, iată, cu majoritate, am văzut la căderea Guvernului Sandu, nu dorește o justiție dreaptă, independentă, nu dorește reguli ca în Europa.Și aceasta este problema principală, această discrepanță și de aceea mi-e teamă că vom intra într-o perioadă de neclarități în Republica Moldova. Și vă spun că Republica Moldova, la fel ca oricare țară europeană, pentru a câștiga încrederea partenerilor europeni, are nevoie de guvernare transparentă, la vedere, asumată pe un program de guvernare transparent dus la îndeplinire. În România, Guvernul PSD a pierdut încrederea tuturor partenerilor internaționali, când a scris una în programul de guvernare și a făcut alta în realitate. Deci, cel mai mare rău ar fi ca Republica Moldova să intre într-o guvernare netransparentă, care să pretindă una pe față și să facă altceva pe la spate.”Europa Liberă: Dle Mureșan, Dvs., demnitarii de la Bruxelles, din alte capitale europene ați tot spus că guvernul Sandu a reușit să demonstreze că poate fi un partener de dialog credibil pentru liderii europeni. Poate că Igor Dodon, în calitate de șef de stat, a fost un pic gelos, deși el acum continuă să spună sus și tare că cei care vor guverna nu vor împiedica parcursului european al Republicii Moldova?Siegfried Mureșan: „În Europa, oamenii politici sunt judecați mereu după fapte, nu după declarații. Președintele Dodon a fost în mod categoric un candidat la funcția supremă în stat anti-european și a avut gesturi ostile la adresa Uniunii Europene după ce a fost ales șef al statului. A schimbat însă tonul după ce Maia Sandu a început guvernarea în Republica Moldova. Și când a schimbat tonul atunci, eu am spus public următorul lucru: „Președintele Dodon, la fel ca oricare alt om politic din Republica Moldova și din celelalte țări europene, va fi valabil către instituțiile Uniunii Europene în funcție de faptele sale, nu în funcție de cuvintele mai prietenoase pe care le-a spus în lunile iunie, iulie”. Și acțiunea pe care domnia sa a încurajat-o atunci și prin declarații, și prin voturi date de către parlamentarii PSRM, și anume de înlăturare a unui guvern care era un partener credibil pentru Uniunea Europeană și care avea o relație bună, pe picior de egalitate funcțională cu Uniunea Europeană, un guvern Sandu care a reușit să obțină în timp scurt beneficii pentru cetățenii Republicii Moldova de la Uniunea Europeană, inclusiv prin deblocarea asistenței macrofinanciare de 100 de milioane de euro.Ați văzut ce repede lucrurile s-au îndreptat în relația moldo-europeană. Deci, președintele Dodon, bruscând acest guvern într-un mod ostentativ, e clar că ridică semne de întrebare în relația cu partenerii europeni și e clar că au apărut noi suspiciuni și o lipsă suplimentară de încredere în ceea ce-l privește pe președintele Dodon. Și repet, totul va depinde de pașii pe care domnia sa îi va face în continuare. Ultimul pas pe care l-a făcut – răsturnarea guvernului Maia Sandu – a dus la pierdere de încredere. Din păcate, pentru el, a dus la pierderea încrederii Uniunii Europene în domnia sa.”Europa Liberă: Dvs. ați lucrat mult la aprobarea bugetului comunitar pentru următorii ani, ați reușit să majorați asistența financiară, inclusiv pentru țările din imediata vecinătate a Uniunii Europene. Aici e și Republica Moldova și ați vorbit despre această asistență financiară care trebuie să ajungă în Republica Moldova. Vor ajunge acești bani? Cum înțelegeți Dvs. pe viitor promovarea reformei în justiție, combaterea corupției, întărirea statului de drept, întărirea sistemului bancar? Pentru că o să oferiți mai mult pentru mai multe reforme, așa spuneți.Siegfried Mureșan: „Așa este. Întrebarea Dvs. este foarte importantă. Eu am cerut mai multe fonduri europene pentru Republica Moldova în următorii 7 ani de zile. Noi vom începe după 1 decembrie, când vom instala noua Comisie Europeană, imediat munca pe bugetul Uniunii Europene pe următorii 7 ani, iar Comisia Europeană a propus mai multe fonduri europene pentru Republica Moldova și eu am cerut suplimentări și mai mari și am și spus că vreau ca 50 la sută din fondurile care vin în Republica Moldova să meargă în infrastructură, în principal energetică și, în al doilea rând, pe transport, să conectăm Republica Moldova la rețeaua europeană de gaze prin România, la rețeaua de electricitate ș.a.m.d. Am cerut acești bani, sunt în pozițiile oficiale ale Parlamentului European, însă trebuie să convingem și Comisia Europeană, și Consiliul Uniunii Europene, și pentru a convinge un argument foarte important este un guvern care este un partener de încredere la Chișinău, o guvernare pro-europeană.Și dacă tocmai în aceste vremuri în care se va hotărî câte fonduri europene va primi Republica Moldova în următorii 7 ani, dacă tocmai în aceste vremuri există instabilitate guvernamentală, există un președinte ostil Uniunii Europene, atunci vă spun că va fi foarte greu să obținem majorări de fonduri. Deci vă spun că acțiunea împotriva guvernului pro-european condus de Maia Sandu, acțiunea PSRM-ului și a președintelui Dodon împotriva guvernului pro-european condus de Maia Sandu este un risc pentru finanțarea europeană în următorii 7 ani. Poate fi un contraargument pentru aceste creșteri pe care eu le doresc, pe care eu le-am cerut și pentru care am obținut sprijin.Cum va fi finanțarea în viitor? Va fi strâns legată de condiționalități, fiindcă acest lucru îl așteaptă cetățenii Republicii Moldova; acest lucru mi-l spun și ONG-urile, societatea civilă, și anume: „Vă rugăm ajutați-ne în continuare; vă rugăm sporiți ajutorul financiar, dar vă rugăm condiționați acest sprijin financiar de reforme în Republica Moldova”. Deci, sprijinul poate fi mai mare, dacă este și o guvernare pro-europeană, instabilitatea este un risc pentru creșterea sprijinului și sprijinul va fi oricum condiționat de reforme. Eu mă voi implica în continuare exact ca și până acum pentru cât mai mult sprijin, cât mai mare ajutor financiar pentru Republica Moldova.”Europa Liberă: Din câte cunosc, Dvs. urma să întreprindeți o vizită la Chișinău. Va avea loc această vizită?Siegfried Mureșan: „Avem programată la jumătatea lunii decembrie în Parlamentul European la Strasbourg o reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere dintre Parlamentul European și Parlamentul Republicii Moldova. Deci, vor veni deputați din Parlamentul Republicii Moldova la Strasbourg pentru a discuta cu noi, a evalua situația și a lua decizii, iar dorința mea este ca, înainte de această întâlnire oficială la mijlocul lunii decembrie, să vin în vizită la Chișinău. Să vin în prima mea vizită ca președinte al Delegației Parlamentului European pentru Republica Moldova și asta îmi doresc, ca la începutul lunii decembrie să vin în vizită la Chișinău, dar pentru asta trebuie să știu cine sunt partenerii de discuție și avem nevoie și de oarecare stabilitate guvernamentală la Chișinău.”Europa Liberă: Aveți o sugestie pentru Maia Sandu, care a spus că va rămâne – indiferent unde se va afla, în sediul Guvernului sau în stradă – să pledeze pentru reforma în justiție, pentru toate celelalte alte reforme necesare pentru cetățenii Republicii Moldova? Aveți un sfat pentru Maia Sandu?Siegfried Mureșan: „Nu am nici un sfat anume nici pentru dna Maia Sandu, nici pentru alți oameni politici. Când își fac propria strategie, dânșii știu exact ce au de făcut, dar vă pot spune că noi, Parlamentul European dorim cât mai mulți oameni politici credibili, pro-europeni în Republica Moldova și în viața publică. Maia Sandu a dovedit că este un om politic credibil, trebuie să continue să joace un rol major în politica din Republica Moldova și mereu la ultimele rânduri de alegeri când lumea discuta despre slăbiciunile PAS, despre slăbiciunile Maiei Sandu, Maia Sandu a dovedit că este un om politic puternic, a avut un rezultat excepțional la alegerile prezidențiale și în primul, și în al doilea tur. Rezultatul Blocului ACUM la alegerile parlamentare în condiții foarte grele a fost un rezultat bun, deci asta dovedește că Maia Sandu se bucură de încrederea unei părți importante a cetățenilor Republicii Moldova, a cetățenilor care doresc o Republică Moldova puternică, credibilă în Europa. Și sunt sigur că va juca un rol politic important în anii următori în Republica Moldova.”