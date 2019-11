ULTIMA ORĂ! Ion Chicu, propus la funcția de premier

11:20

"Noi am discutat cu domnul Președinte. Anterior ne-am convocat și cu fracțiunea Partidului Socialiștilor într-o ședință separată, noi am discutat despre situația politică care s-a creat. Această criză politică nu noi am declanșat-o, dar a declanșat-o doamna prim-ministru Maia Sandu care a decis că singură poate să-și asume responsabilitatea pentru toate lucrurile care sunt în țară. Ieri s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, însă noi nu suntem pentru alegeri parlamentare anticipate. Noi suntem gat...