Coreea de Sud a descoperit fisuri la 13 avioane Boeing 737

Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că nu are o problemă să se întîlnească cu dictatori atîta timp cît „este în beneficiul Statelor Unite”, relatează CNBC. „Cînd mă întîlnesc cu liderii ţărilor pe măsură ce vin – regi şi regine şi premieri şi preşedinţi şi dictatori – mă întîlnesc cu toţi”, a spus Trump în timpul unui lung discurs susţinut la Economic Club din New York. „Oricine do