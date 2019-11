Reacția lui Slusari la desemnarea lui Chicu: Un candidat plahocrat

16:20

Orgoliului lui Igor Dodon, președintele țării, e cu mult mai mare decât al fostului premier, Maia Sandu. De această opinie este fostul lider al PL, Mihai Ghimpu, transmite stiri.md. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Ghimpu explică de ce Maia Sandu a decis să-și asume răspunderea pe proiectul legii ce ține de alegerea și numirea Procurorului General. "Din ziua de când Guvernul și-a asumat răspunderea pe proiectul legii ce ține de alegerea și numirea Procurorului General mă tot gândeam, de ce Maia Sandu a făcut acest PAS, doar era clar, că va fi moțiunea socialiștilor și Guvernul va fi demis. Și abia, după ce a vorbit Maia Sandu în Parlament, în calitate de prim-ministru, cred că am găsit și răspunsul. Așadar consider, ca CNA-ul, SIS-ul, Curtea Constituțională și Procuratura Generală au fost partajate și primele trei i-au revenit socialiștilor, iar Procurorul General i-a revenit blocului ACUM. Concursurile s-au făcut de ochii lumii. Dovada este, că nicio dată până la numirea Procurorului General, nici Maia Sandu și nici A. Năstase n-au explodat atunci când oamenii lui Dodon au ajuns în funcțiile instituțiilor respective, ci dar doar regretau de cele întâmplate sau spuneau că nu-s de acord și o făceau doar de ochii lumii. Singura explozie a fost când a venit timpul să fie aleasă candidatura și numit Procurorul General. Și după cum se vede Dodon nu s-a ținut de cuvânt, a hotărât (folosind concursul) să-și pună și la Procuratură omul său. “Toci в toci” cum a făcut și Vlad Plahotniuc. Iată de ce Maia Sandu a explodat și a hotărât să înainteze ea personal candidaturile Procurorului General CSP-lui, fără a discuta proiectul de lege cu Dodon. O altă dovadă, că între ACUM și PSRM a avut loc partajarea instituțiilor de drept este și faptul, că însuși socialiștii au afirmat și nu odată, că candidatura lui Robu la funcția de Procuror General interimar a venit din partea lui Andrei Năstase. Anume acceptarea de către Dodon a candidaturii lui Robu înaintată de A. Năstase consider, că i-a și adormit pe Maia și Andrei, iar Igor Kremlinovici liniștit s-a pus oamenii să-i în funcțiile cheie. ACUM, de ce totuși Maia Sandu nu s-a temut de securea cu cinci tăiușuri a socialiștilor și a hotărât să-și pună capul pe trunchi. Din simplul motiv, era foarte încrezută, că fără ea în calitate de Prim-ministru socialiștii care vor guverna mai departe, fie cu PD-ul împreună sau de unii singuri (guvern minoritar), ceea ce e mai mult posibil și cred că așa și va fi, nu vor primi bani din partea Uniunii Europene. Așa credea și Filat și Leancă și așa cred toți acei care în fiecare noapte zboară în cosmos și din păcate nu-s puțini așa “politicienii” în RM. Maia Sandu era foarte încrezută că în această perioadă, ea este singura mașină de făcut bani europeni, dar când începi să crezi în așa prostii “moartea” imediat e lângă tine. Să nu uităm, câ Uniunea Europeană susține financiar RM nu din cauza cine-i Prim-ministru, dar ce face guvernul condus de el și-n baza căror standarde guvernează R. Moldova. Și încă ceva, orgoliul exagerat nici odată nu-i aduce folos omului. Și cred, că și Maia Sandu s-a convins, că orgoliul lui Dodon e cu mult mai mare decât al ei, plus că are cinci capete de parcă îi steaua Kremlinului. Maia Sandu cu toate că și-a numit “colegii” de Alianță cum a vrut, ea era foarte încrezută că moțiunea nu va trece, dar când a auzit, că pentru au votat 63 de deputați a încercat să zâmbească ironic, iar lui Andrei Năstase nu-i venea să creadă in ceea ce aud urechile, a încremenit pe scaunul viceprim-ministrului, unde a crezut că va sta patru ani, dar ACUM trebuie să se despartă de el. După mimica feții s-a văzut că a înțeles că motivul este orgoliul Maiei Sandu, care l-a scos din nou in stradă. Dar “eu o voi, eu voi, jos trâdătorii...” nu va mai funcționa pentru, că ulciorul intră în aceeași apă, doar o singură dată. Și uite așa “eroii” noștri au căzut în propria capcană și altfel nu poate fi atunci, când te uiți în oglindă și te vezi mare logofăt. Că acesta va fi sfârșitul Maiei și al lui Andrei în Alianța Kozak, era clar chiar din ziua când s-a format această Alianța de aceea am și spus, că varianta cea mai bună pentru ACUM sunt alegerile anticipate și nu alianța cu Dodon. În concluzie putem spune, că angajamentul lui Dodon în dezoligarhizarea RM s-a îndeplinit doar în privința Maei Sandu și a lui A. Năstase, trist, dar acesta-i adevărul. Iar meritul lui Andrei Năstase și a Maei Sandu, ceea ce am spus de la început și nu doar eu; aducerea la guvernare a socialiștilor și preluarea întregii puteri de către Dodon, omul Kremlinului. PDM-ul nu cred că va accepta o guvernare împreună cu PSRM lui Dodon, dar va vota pentru un guvern minoritar. Așadar, “Salut” guvern socialist minoritar! Ai-da mintea moldoveanului de pe urmă!", a scris Mihai Ghimpu pe pagina sa de Facebook. sursa: stiri.md