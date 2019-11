video | A văzut o pisicuță lovită de mașină și a decis să le spună șoferilor că „așa nu e bine”. Istoria micuței Tatiana, fetița care le-a dat o lecție tuturor maturilor

19:00

Ion Chicu, candidatul desemnat de președinte pentru funcția de premier, are 47 de ani și este licențiat în management economic. Acesta a ocupat anterior mai multe funcții publice în cadrul Guvernului. Ion Chicu este originar din Pîrjolteni, Călărași. El este căsătorit și are trei copii. Anterior a fost consilier principal de stat al prim-ministrului Republicii