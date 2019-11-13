Политический кризис в Молдове негативно влияет на бизнес-среду

Новости Приднестровья, 13 noiembrie 2019 19:30

Эксперты говорят, что от политических событий в Молдове проиграли в первую очередь граждане страны

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