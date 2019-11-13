Политический кризис в Молдове негативно влияет на бизнес-среду

10:00

1992-2018, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....