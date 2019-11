Dodon a desemnat un nou prim-ministru. În 15 zile acesta trebuie să prezinte un nou Guvern la Parlament

18:00

A trecut un an de la implementarea unui proiect promițător pentru Chișinău — instalarea pilonilor de delimitare. Pentru asta Primăria Chișinău a alocat 2,4 milioane de lei, însă rezultatele nu sunt cele dorite. Timp de un an, pilonii unul câte unul dispăreau pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, iar mașinile apăreau una câte una pe trotuar. Articolul (foto) 2,4 milioane de lei și niciun rezultat. Ce s-a întâmplat cu pilonii de delimitare din Chișinău la un an de la instalare apare prima dată în #diez.