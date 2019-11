Maia Sandu către ambasadorii acreditați la Chișinău: Echipa noastră guvernamentală va continua să lucreze pentru cetățeni

12:45

Potrivit lor, principala problemă în raport cu Partidul Socialiștilor și construcția unei coaliții este Igor Dodon, care ar putea, contrar Constituției, interveni în permanență în actul de guvernare. Deputații ACUM mai spun că, din câte se cunoaște, zarurile au fost aruncate și va fi un Guvern tehnocrat, iar actualele consultări sunt doar formalități. Declarațiile au fost făcute după consultările cu șeful statului, care au avut loc astăzi, 13 noiembrie, scrie IPN. Președintele fracțiunii PAS, Blocul ACUM, Igor Grosu, a declarat că primul mesaj la care s-a referit a fost că „elementul destabilizator în situația politică actuală din Republica Moldova rămâne a fi Președinția, pentru că de aici pornesc toate. De la comportamentul, mesajul, pozițiile pe care le are și le-a avut Președinția pe perioada acestor cinci luni de zile. Drept dovadă – am ajuns în criza politică în care s-a ajuns în acest moment”. „Ceea ce vedem este o încercare mai camuflată, în spatele Blocului, de a prelua încet instituțiile statului. Și noi am mai spus-o și cu altă ocazie – Blocul ACUM nu poate fi vitrină sau paravan în spatele căruia acest lucru să se întâmple, deși dânsul (n.r. Igor Dodon) ne-a asigurat de câteva ori, și ieri, și azi, că nu vrea să fie al doilea oligarh. Mă rog, noi considerăm că lucrurile evoluează în altă direcție”, a punctat Igor Grosu. „Am fost întrebați pe cine vedem premier. Am reiterat că poate fi doar doamna Maia Sandu, cu garnitura actuală de miniștri și cu acea agenda pe care Guvernul și-a asumat-o – reforma justiției, ceea ce ține de procurorul general, evaluarea procurorilor, scoaterea din captivitate a instituțiilor de reglementare etc. Doar așa pot avea loc discuții. În caz contrar se va ajunge la o situație similară”, a menționat Igor Grosu. Potrivit lui, și în cadrul discuțiilor ACUM a spus franc că Igor Dodon se pregătește insistent pentru alegerile prezidențiale, care urmează în 2020. Președintele fracțiunii ACUM, Platforma DA, Alexandru Slusari, a menționat că era de așteptat că a doua zi după demisie, blocul ACUM va veni cu același mesaj – Guvernul reformator, pro-european, axat pe reforma justiției, fără compromisuri. „După ceea ce s-a întâmplat ieri, care sunt garanțiile că nu va interveni în permanență președintele țării în actul de guvernare, contrar prevederilor Constituției? Aici este cea mai mare problemă. Nu este problema în Partidul Socialiștilor, să fie clar. Am spus, am reiterat domnului Dodon poziția noastră – noi facem distincție între PSRM și Igor Dodon. Cu toate rezervele și problemele, noi cumva am comunicat c PSRM și în multe cazuri identificam soluții pentru multe probleme. Tot timpul factorul destabilizator și de unde venea problema era Igor Dodon”, a declarat Alexandru Slusari. Potrivit lui, nu există nicio garanție că Igor Dodon din frustrări personale, din dorința de a se poziționa mai bine înainte de prezidențiale, „va da foc din nou la casă”. „Principala problemă în raport cu PSRM și construcția unei coaliții este Igor Dodon. O garanție poate fi doar demisia dumneavoastră. Aceasta ar fi cea mai bună garanție”, a notat deputatul. Întrebat de jurnaliști, Alexandru Slusari a spus că și cu Partidul Democrat ar fi posibil de discutat, dacă în această perioadă s-a produs un proces de purificare a partidului. Acesta susține că niciodată nu a spus că toți membrii PDM sunt persoane toxice, însă atât timp cât acolo sunt personaje implicate în furtul sau în scheme ilegale, este mai complicat. Potrivit lui, vor fi discutate toate variantele posibile.