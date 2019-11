Incendii de vegetație la Ungheni

18:20

Aproape ca nu vede, dar face lucruri minunate. Ilie Barca din Ciuciulea, raionul Glodeni, se bucura de stima satenilor pentru ca are mani de aur si minte lucida acolo, unde putini se descurca. Chiar daca are o dizabilitate severa, e specialist in tehnologiile informationale, iar de cativa ani fotografieaza. ”Fiecare om poate sa invinga greutatile”, marturiseste Ilie.