Ambasada Rusiei la Chișinău anunță că urmărește cu atenție evoluția situației politice

09:40

După căderea guvernului Maiei Sandu, marți, demis printr-o moţiune de cenzură înaintată de aliaţii săi socialişti, dar votată şi de democraţi, se revine la situaţia de până în iunie, când PSRM era aliat cu PDM. De această părere este analistul occidental Vladimir Socor. El nu exclude că urmează o guvernare a socialiştilor, sprijinită de democraţi, care vor pune umărul la învestirea unui guvern monocolor socialist. Vladimir Socor: „Încă nu putem vorbi despre un deznodământ final, situația este atât de incertă, Parlamentul este atât de fărâmițat, încât putem vorbi despre un rezultat provizoriu, interimar. Avem o situație se poate spune, în mod paradoxal, provizorat-permanentă.”S-a revenit, de facto, la situația de până în iunie 2019... Europa Liberă: Cinci luni de zile, atât au reușit deputații Blocului ACUM și socialiștii să stea la cârma țării. Din start era foarte clar că sunt entități politice cu viziuni diferite, scopul lor și prioritatea nr. 1 a fost să-l dea jos pe Plahotniuc. Mulți spuneau că nu ar mai fi trebuit să coabiteze împreună aceste două entități politice încă de la o lună după ce Plahotniuc ar fi plecat. Dvs. ce credeți?Vladimir Socor: „S-a revenit, de facto, la situația de până în iunie 2019, situația în care Partidul Socialiștilor era de fapt partener, dar și rival, într-o combinație cu partidul lui Plahotniuc. Acum, partidul lui Plahotniuc a rămas fără persoana lui Plahotniuc, dar a rămas același partid profund corupt, viciat, un partid lipsit de orice înțelegere a interesului țării. Și iată că acum acest partid susține Partidul Socialiștilor. S-a revenit deci la acest parteneriat, dar într-o situație în care Partidul Socialiștilor deține mai multe pârghii de putere, decât rămășițele Partidului Democrat.”Europa Liberă: Și Dvs. ce evoluții anticipați acum? Se vorbește despre mai multe scenarii la Chișinău: că ar putea PD-ul să lase fracțiunea PSRM să decidă soarta Guvernului, să-și promoveze oamenii lor în funcție, pentru că PD ar accepta un Guvern minoritar; că ar putea totuși să se declanșeze alegeri anticipate, dar șeful statului a lăsat să se înțeleagă că anticipatele ar putea să aibă loc concomitent cu alegerile prezidențiale. Ce sorți ar avea aceste scenarii sau ce mai întrevedeți Dvs.? A fost cea mai reprezentativă guvernare din istoria Republicii Moldova... Vladimir Socor: „Să vedem întâi ce șanse a ratat Republica Moldova prin căderea guvernării de coaliție între Partidul Socialiștilor și Blocul ACUM. Aceasta a fost cea mai reprezentativă guvernare din istoria Republicii Moldova. Tocmai caracterul ei larg reprezentativ a determinat în același timp și contradicții interne, dar s-a ratat șansa cooptării jumătății de electorat reprezentat de Partidul Socialiștilor într-o construcție politică echilibrată și viabilă. Prin prăbușirea coaliției am ajuns din nou în situația în care o jumătate de electorat este mobilizată, învrăjbită de către liderii ei politici împotriva celeilalte jumătăți de electorat. Coaliția de guvernare PSRM-ACUM ar fi urmat să vindece această boală specifică a Republicii Moldova. Altă șansă ratată este cea a Partidului Socialiștilor și personal a dlui Dodon. Dânsul ar fi dorit desigur să-și asigure o realegere pentru al doilea mandat prezidențial în anul 2020. Dl Dodon ratează șansa de a deveni un politician respectat la nivel internațional. În situația de până în iunie 2019, dar și în situația care urmează de acum înainte, dl Dodon va reveni la vechiul său rol de politician acceptat la Moscova, la patriarhul Chiril, la Astana sau la Bișkek. Dânsul nu va putea să devină un președinte cu acces în Occident. Această șansă dânsul o avea și poate încă s-o mai aibă în asociere cu Blocul ACUM. Despărțirea de Blocul ACUM, în modul în care a avut loc, îl va lipsi pe dl Dodon de șansa de a atinge statutul de respectabilitate internațională.”Europa Liberă: Dacă se creează o nouă majoritate, PSRM-PD, cine are de câștigat: blocul socialist sau blocul democrat?Vladimir Socor: „Amândoi vor avea de câștigat în modul următor: Partidul Socialiștilor va guverna de unul singur, dar cu voturile Partidului Democrat din afara guvernării. Deci, socialiștii se vor asigura de o mașină de vot în Parlament cu scopul lor de a izola Blocul ACUM în Parlament. Prin aceasta, socialiștii vor avea de câștigat cel puțin pe termen scurt, dar și Partidul Democrat va avea de câștigat, deoarece anume de manevrele Partidului Democrat va depinde supraviețuirea unui Guvern monocolor al Partidului Socialiștilor. Prin urmare, Partidul Democrat câștigă prin aceasta pârghii serioase de influență asupra Partidului Socialiștilor. Între timp, aceste două partide își împart spațiul mediatic în Republica Moldova. S-a creat un al doilea mediaholding al Partidului Socialiștilor deopotrivă de puternic cu cel lăsat moștenire de către dl Plahotniuc partidului său.”Europa Liberă: Dl Socor, motivul pentru demiterea Cabinetului Sandu a servit modificarea Legii procuraturii de către Cabinetul de miniștri prin asumarea de răspundere. Componentele coaliției au semnat un acord de colaborare, din acest pachet făcea parte și numirea unui procuror general. De ce a ajuns să fie mărul discordiei numirea unei persoane în această funcție?De manevrele Partidului Democrat va depinde supraviețuirea unui Guvern monocolor al Partidului Socialiștilor... Vladimir Socor: „Eu cred că mărul discordiei trebuie căutat în altă parte. Această controversă în jurul numirii noului procuror a fost mai degrabă pretextul pentru explodarea coaliției decât adevărata cauză. Alegerile locale au decurs în condiții foarte bune în țară, dar în condiții proaste la Chișinău. Campania din Chișinău a fost una deosebit de veninoasă, violând prevederile acordului de coaliție, dar chiar și în preajma votării din Chișinău vedeam cum se deteriorează pe zi ce trece limbajul comunicării atât în interiorul coaliției între Blocul ACUM și PSRM, cât și în interiorul Blocului ACUM. Nu au reușit să discute divergențele dintre ei într-un mod civilizat, european.”Europa Liberă: Ce soartă vor avea Andrei Năstase și Maia Sandu? Ei au rămas fără funcții în stat.Vladimir Socor: „E un pic prematur să prezicem cum vor activa aceste două partide de opoziție în continuare. Opoziție va consta numai din partidele Acțiune și Solidaritate și PDA. Partidul Democrat va fi, de facto, un partid de guvernământ, dând posibilitate socialiștilor să conducă un Guvern monocolor. Prin urmare, PAS-ul și PDA-ul își vor determina acțiunile în funcție de politicile și acțiunile Guvernului monocolor PSRM, vor fi, desigur, în opoziție, vor pierde mulți dintre primarii pe care i-au câștigat în aceste alegeri locale care tocmai au avut loc. Este obiceiul pământului în Republica Moldova ca primarii să migreze către partidele puterii. Acum, Partidul Socialiștilor va fi perceput ca partidul puterii, iar Partidul Democrat va fi perceput ca un fel de anexă a partidului puterii. Deci, Blocul ACUM va pierde cu siguranță mulți primari și multe majorități în consiliile municipale. În aceste condiții ne îndreptăm fie spre alegeri parlamentare anticipate și cu siguranță spre alegerile prezidențiale din anul 2020, unde dl Dodon va porni desigur cu prima șansă, dar cu prima șansă bazată pe valorile unei jumătăți din electorat.”Europa Liberă: Dar socialiștii astăzi o ajută pe Maia Sandu să devină un rival și un concurent puternic pentru Igor Dodon în prezidențiale?Vladimir Socor: „Noi nu știm dacă dna Maia Sandu va dori să candideze la alegerile prezidențiale. Dna Sandu a fost foarte aproape de a câștiga alegerile prezidențiale din 2016, scorul a fost 52 la sută la 48 la sută în favoarea dlui Dodon datorită exclusiv mediaholdingului lui Plahotniuc, care a combătut-o în permanență pe Maia Sandu. Plahotniuc l-a făcut președinte pe Dodon. Nu putem prevedea dacă un scenariu asemănător va avea loc în 2020 sau nu. În 2020 vor fi două mediaholdinguri, iar Partidul Democrat cu siguranță că își va precupeți atitudinea, și-o va vinde către cumpărătorul cel mai generos, așa cum a procedat Partidul Democrat în mod tradițional. Ei au un sprijin de vândut și vând acest sprijin către cumpărătorul cel mai generos.”Europa Liberă: Dl Socor, cei trei actori internaționali – SUA, UE și Federația Rusă –, care și-au pus umărul la crearea deja fostei majorități parlamentare PSRM-ACUM, intenția lor a eșuat?Vladimir Socor: „Da, deocamdată, a eșuat. Rusia cu siguranță va fi iritată de ceea ce s-a întâmplat la Chișinău. Rusia dorea și dorește în continuare ca Partidul Socialiștilor să obțină un plus de influență în afacerile Republicii Moldova, dar Rusia n-are nici dorința, nici posibilitatea să-și asume răspunderea pentru întreținerea economică a Republicii Moldova. Rusia dorea ca Uniunea Europeană să preia răspunderea pentru întreținerea economică. Acest lucru nu se va întâmpla cu un Guvern monocolor socialist, în nici un caz Uniunea Europeană nu va acorda asistență financiară unui Guvern monocolor socialist. Este un lucru exclus, de aceea Moscova va fi cu siguranță iritată de acest deznodământ. Asta nu înseamnă că Moscova își va reduce sprijinul la nivel simbolic față de Dodon. Atitudinea Uniunii Europene, am menționat deja, asistența financiară nu va veni pentru un Guvern socialist monocolor, mai ales un Guvern socialist, care are divergențe cu Fondul Monetar Internațional. Am observat în ultimele câteva luni faptul că în oficiul prezidențial al dlui Dodon au divergențe serioase cu Fondul Monetar Internațional. Fapt este că Fondul Monetar Internațional nu privește cu ochi buni o Republică Moldova care se abate de la recomandările Fondului.”Asistența financiară nu va veni pentru un Guvern socialist monocolor... Europa Liberă: Dar Statele Unite ale Americii ce atitudine vor lua?Vladimir Socor: „Statele Unite ale Americii, în primul rând, au un vot decisiv în Fondul Monetar Internațional. Și asta trebuie spus. La nivelul politicii internaționale va scădea credibilitatea acelor demersuri ale Republicii Moldova de a obține o participare directă a Statelor Unite în reglementarea conflictului din Transnistria. Statele Unite puteau să ia în considerare o implicare mai activă în reglementarea conflictului transnistrean în eventualitatea în care Moldova avea o guvernare reprezentativă, pe care a avut-o în persoana coaliției ACUM-PSRM. Dar Republica Moldova nu mai are o guvernare reprezentativă, de aici va scădea și interesul Statelor Unite de a acorda susținere diplomatică unei guvernări parțial reprezentative, care a venit la putere și se va menține la putere pe baza polarizării interne a societății.”Europa Liberă: Ce reușite ar putea să înregistreze primarul Chișinăului, primarul socialist Ion Ceban la cârma municipalității, dacă el depinde de componența Consiliului municipal? Cel puțin devine limpede că Blocul ACUM nu va mai vrea să facă coaliție în CMC cu socialiștii.Se pare că în Chișinău Consiliul municipal va fi unul disfuncțional... Vladimir Socor: „Da, o situație foarte nefericită pentru oraș, în primul rând, o situație nefericită pentru locuitorii orașului. Se pare că în Chișinău Consiliul municipal va fi unul disfuncțional, scindat, așa cum este și societatea la nivel politic între adepții Blocului ACUM și adepții Partidului Socialiștilor. Cu atât mai mare e păcatul acestei situații cu cât dl Ceban s-a profilat ca un candidat foarte promițător. Dânsul într-adevăr a candidat ca un primar al tuturor, nu a încercat niciodată să scindeze populația după criterii politice, lingvistice ș.a.m.d., s-a profilat ca un candidat al tuturor, s-a profilat ca un manager competent, s-a profilat ca o figură conciliatoare. Iar la nivel național vedem o deosebire destul de marcantă între portretul dlui Dodon și portretul dlui Ceban. Dl Dodon, recurgând din nou la formula unei guvernări multicolore, vrând-nevrând devine un politician care scindează. Dl Ceban, pe de altă parte, este acel primar care dorește să unifice locuitorii capitalei. Aici vedem o discrepanță, dar eu în încheierea discuției noastre, dnă Valentina, vreau să repet faptul că avem o situație de provizorat, nu este în nici un caz un deznodământ definitiv, lucrurile se pot schimba, până la alegerile prezidențiale mai rămâne încă un an de zile în care toate părțile implicate pot să-și recalculeze pozițiile.”