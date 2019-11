Blocul ACUM insistă pe candidatura Maiei Sandu la funcţia de premier

13:50

Pneumonia a ucis peste 800.000 de copii cu vârsta sub cinci ani anul trecut la nivel mondial sau un copil la fiecare 39 de secunde, potrivit datelor oferite de Organizația Mondială a Sănătății. „Majoritatea acestor decese s-au produs în cazul copiilor sub doi ani, dintre care aproape 153.000 în prima lună de viaţă”, au precizat organizaţiile într-un raport, lansând un apel la „acţiune global” împotriva pneumoniei. Această infecţie respiratorie acută, care afectează plămânii, poate fi cauzată de bacterii, virusuri sau ciuperci microscopice. În cazul pneumoniei, alveolele plămânilor se umplu cu puroi şi lichid, ceea ce face respiraţia dureroasă şi limitează absorbţia de oxigen. Conform OMS (Organizaţia Mondială a Sănătăţii), pneumonia este responsabilă pentru 15% din numărul total de decese în rândul copiilor sub 5 ani din întreaga lume. „Este o epidemie globală uitată care necesită un răspuns internaţional urgent. Milioane de copii mor din lipsa vaccinurilor, antibioticelor şi a tratamentelor cu oxigen~, a declarat Kevin Watkins, de la organizaţia Salvaţi Copiii. Potrivit organizaţiilor, mai mult de jumătate din decesele în rândul copiilor cauzate de pneumonie sunt concentrate în cinci ţări: Nigeria (162.000), India (127.000), Pakistan (58.000), Republica Democratică Congo (40.000) şi Etiopia (32.000). Prin comparaţie, 437.000 de copii sub cinci ani au murit de boli diareice în 2018 la nivel mondial şi 272.000 de malarie, potrivit acestora. Aceste organizaţii vor organiza un forum global privind pneumonia infantilă la sfârşitul lunii ianuarie 2020 în Barcelona, Spania. Semnele şi simptomele pneumoniei variază în funcţie de vârsta copilului tău şi de cauza pneumoniei. Copiii manifestă adesea una sau mai multe dintre următoarele simptome: febră mare respiraţie rapidă şi / sau dificilă tuse iritabilitate sau oboseală mult mai ridicată decât în zilele obişnuite durere în piept, mai ales atunci când tuşeşte dureri abdominale (burtă) sau dureri ale corpului în general, la tuse dar nu numai