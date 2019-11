Focar de pestă porcină depistat în Sărata Galbenă !

Potrivit paginii Sărata Galbenă, colț de rai în această localitate a fost depistat focar de pestă porcină. Rugăm deținătorii de porci,la... The post Focar de pestă porcină depistat în Sărata Galbenă ! appeared first on Hîncești 24 Online.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de HN24 Online