Blocul ACUM s-a convocat într-o ședința comună înainte de consultările cu Dodon

Politolog, Ian Lisnevschi: „Ceea ce s-a întâmplat nu este o surpriză, căderea Guvernului era doar o chestiune de timp. Mi se pare că Maia Sandu a reușit să facă ceea ce și-a dorit. Guvernul nu va fi responsabil de criza din perioada de iarnă. Faptul că PSRM a venit cu moțiunea de cenzură este un lucru bun, datorită acesteia am auzit prima dată cum Guvernul vorbește despre probleme sociale și economice. M-am așteptat ca Guvernul să vină cu o explicație ce înseamnă reforma justiției, ce presupune, ce legi vor fi modificare.În continuare cred că vor fi negocieri între PSRM și ACUM. Deoarece deja am văzut experiența politicii moldovenești când două partide nu au vrut să se vadă unul pe altul, dar până la urmă au creat o alianță. În acest moment Maia Sandu și PAS se află în cele mai bune condiții: este în opoziție, are posibilitatea să se întoarcă în stradă și are un mesaj pre-electoral”.