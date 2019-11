Igor Dodon: Guvernul Sandu oricum pica. Totul era pregătit

14:30

Continuăm seria de subiecte dedicate aniversării unui an de la lansare. Pe parcursul primului an de activitate, Televiziunea Centrală și Orhei TV nu doar că au adus în casele oamenilor subiecte frumoase, noutăți și emoții pozitive, dar și premii valoroase pentru telespectatorii fideli. Ne vom aminti astăzi despre momentele emoționante pe care le-au trăit marii … Articolul Televiziunea Centrală la un an de zile: Telespectatori fideli, surprize și premii frumoase | VIDEO apare prima dată în TVC.