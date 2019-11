Fiica Andrei face senzație în mediul virtual. Clipul de pe canalul ei personal, în care își pune tatăl la punct, a strâns peste 100.000 de vizualizări

10:40

Femeia de afaceri Svetlana Sainsus nu are mașină, deși a învățat conducă, și afirmă că nici nu va fi șoferiță, informează SHOK.md. „Eu nu am mașină. Ați fost martori cum eu am învățat, îmi părea că am pierdut frica, dar nu, frica a reapărut. Eu am înțeles că nu sunt șofer și cred că mașină […]