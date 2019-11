BLOCUL ACUM ȘI GUVERNUL SANDU TRIMIȘI ÎN OPOZIȚIE // 63 de deputați din PDM și PSRM au demis Guvernul Sandu ca urmare a unei moțiuni pe justiției

12:50

​​Klaus Iohannis și staff-ul său de campanie au transmis clar că prezidențiabilul PNL nu va participa la nicio dezbatere electorală nici în cel de al doilea tur de scrutin. Iohannis are pe masă invitații pentru o dezbatere cu Viorica Dăncilă, dar spune că "o confruntare nu îşi are rostul și nu ar aduce nimic în plus". Nu la fel credea Iohannis în noiembrie 2014, în pragul celui de-al doilea tur de scrutin. Atunci, Iohannis îi cerea lui Victor Ponta să renunțe la "atitudinea arogantă" și să accepte o dezbatere electorală "atât de necesară și așteptată de către toți românii".