Alexandru Oleinic: Evenimentele din ultimele zile ne-au demonstrat, o dată în plus, că alianțele la noi se formează doar situațional

Vă cădea sau nu guvernul Sandu este întrebarea zilei. Puţini totuşi se apucă să ghicească. O face directorul agenției IPN.md, Valeriu Vasilică. „Mai degrabă că va cădea”, anticipează el. Primul câştigător va fi Partidul Democrat, care vor avea prilejul „pentru o revenire, fie și parțială, la guvernare”, scrie Vasilică. De câștigat, de asemenea, va avea PSRM, care are şansa de a prelua guvernarea de unul singur. În opinia autorului, Blocul ACUM are atât de pierdut, cât și de câștigat: de pierdut, pentru că va rămâne cu imaginea că nu a făcut față unor așteptări foarte mari, iar de câştigat - pentru că despărțirea de PSRM și, prin afiliere, de Igor Dodon, ar putea să-i ofere un plus de imagine.