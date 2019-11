Mai mulți consumatori din capitală vor rămâne mâine fără apă la robinete: Care sunt adresele vizate

16:20

Cutremurul de 5,4 grade s-a produs în jurul prânzului în zona Montélimar (Drôme), anunţă Biroul Central de Seismologie din Franţa (BCSF). Seismul a avut loc la adâncimea de doar zece kilometri, potrivit Mediafax. M5 #earthquake S France: not in the most seismically active part of Francehttps://t.co/7vLZcFyiIl pic.twitter.com/KSjHREzM1s — Anthony Lomax (@ALomaxNet) November 11, 2019 Cel puţin trei persoane au fost rănite în urma seismului, iar la numărul de urgenţă au fost primite zeci de...