Guvernul a numit o nouă ambasadoare UE. Candidatura Danielei Morari urmează să fie aprobată de președinte

11:45

Centrul Naţional Anticorupţie va dispune în curând de o platformă care va permite semnalarea legilor generatoare de corupţie. Mai multe propuneri pentru interfaţa acestei platforme au fost elaborate de participanţii la LEGATHON: Hack Corruption. Law to the People. Cele mai bune idei au fost premiate astăzi, 10 noiembrie, de juriul concursului. Articolul „Hack Corruption. Law to the People” şi-a desemnat învingătorii. Care ideile care vor ajuta la semnalarea legilor generatoare de corupţie apare prima dată în #diez.