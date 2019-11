Merkel și Putin s-au înțeles în privința Ucrainei. Ce se va întâmpla cu regiunea Donbas

12:40

Salariile brute în rândul companiilor din Republica Moldova au crescut în medie cu 6,4% în acest an, potrivit studiului salarial și de beneficii PayWell Moldova 2019 realizat de compania PwC. Potrivir unui comunicat al PwC, majorarea salarială raportată pentru 2019 se situează ușor sub nivelul de 6,82% estimat pentru acest an de către companiile respondente, transmite mold-street.com. Pentru salarii mai mari e nevoie de o creştere economică mai susţinută ”Angajatorii din Republica Moldova din mediul privat și din sectorul public se confruntă cu aceeași problemă ca în tot Estul Europei, migrația forței de muncă, în special a tinerilor care își doresc atât salarii mai mari, cât și un nivel de trai la standarde occidentale. În acest context, Moldova are nevoie de o creștere economică susținută pe termen lung pentru a recupera din decalaje și pentru a deveni atractivă pentru proprii cetățeni", a declarat Ionuț Simion, Country Managing Partner PwC România și Republica Moldova. În opinia lui Simion, avansul PIB de 4% înregistrat în 2018 și de 3,4% estimat pentru acest an de Banca Mondială "este un ritm insuficient pentru a ajunge din urmă statele dezvoltate". Din acest motiv autoritățile și companiile trebuie să conlucreze pentru a identifica cel mai bun model de creștere economică”, mai afirmă managerul. Majorări ale salariilor peste media pieței, dar și peste nivelurile previzionate, au fost realizate în 2019 în sectorul IT, de 9,63%. Sectoarele FMCG & industrie, farmaceutic și telecom au raportat creșteri sub media pieței, niveluri situate la 4,48%, 5,65% și, respectiv, 4,97%. Pe categorii de angajați, cele mai mari creșteri au fost operate pentru specialiști 6,75%, personalul administrativ 6,36% și operatori și muncitori necalificați 6,09%. La polul opus, cu 6,06%, se află managementul. În ceea ce privește beneficiile, principalele zece beneficii acordate de companii tuturor angajaților sunt team building-uri, cafea și/sau băuturi răcoritoare, divertisment, asigurare medicală facultativă, cursuri de limbi străine/lifestyle, abonament de telefonie mobil, reduceri la produsele companiei, regim flexibil de lucru, bonusuri pentru ocazii speciale, împrumuturi pentru angajați la dobânzi preferențiale. Potrivit studiului PayWell 2019, companiile din Moldova anticipează o creștere medie a salariilor brute de 7,22% în 2020. Cele mai mari creșteri de salarii în 2020 sunt estimate pentru IT, de 8,71%, FMCG și industrie, de 6,21%, sectorul farmaceutic, 5,3% și telecom, 5%. Studiul salarial şi de beneficii PayWell Moldova 2019 Studiul salarial şi de beneficii PayWell Moldova 2019 a fost realizat pe un eșantion de 41 companii private din sectoarele bancar, farmaceutic, FMCG & industrie, IT și telecom și analizează nivelurile salariale şi politicile de remunerare (de exemplu, creșterile salariale, bonusurile fixe și variabile), precum și analiza unui număr mare de beneficii extra-salariale oferite de către angajatori. De asemenea, studiul conține analize personalizate, în funcție de distribuția geografică, numărul de angajați și veniturile companiilor participante. PayWell este principala sursă de informații privind politica salarială și de beneficii din Republica Moldova. De notat că PwC este una dintre cele mai mari companii de audit şi consultanţă din lume, cu prezenţă în 158 de țări şi cu mai mult de 276.000 de specialişti