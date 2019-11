/VIDEO/ Start procesului de verificare a calității bd. Ștefan cel Mare. Un tractor face freza în asfalt

15:40

Mandatul de primar al capitalei, câștigat de Ion Ceban la alegerile locale din 3 noiembrie 2019, urmează să fie validat astăzi la ședință care are loc la Judecătoria Chișinău. Ceban, însă a venit la ședință fără… act. „- Domnule Ceban, aveți vreun act, ca să respectăm procedură? Am, dar e în mașină…(zâmbește) – Ok. Cred […]