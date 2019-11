Cum procedezi dacă ți-a fost furat sau ai pierdut certificatul de înmatriculare a mașinii

17:10

Compania Pagani a organizat un eveniment special în New York, unde sala principală a Grand Central Terminal, a fost transformată într-o expoziție de modele ale constructorului. În perioada 5 – 8 noiembrie, șase supercaruri Pagani au fost parcate literalmente sub tabloul care indică programul trenurilor care sosesc, iar fiecare dorior a putut să se apropie Articolul (FOTO) Gara Centrală din New York transformată în muzeul Pagani pentru trei zile! apare prima dată în AutoExpert.