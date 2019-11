Educatia Mediatică informațională a ajuns în penitenciar

14:45

La o ceașcă de vorbă bună am stat azi cu cel mai activ grup de inițiativă din Moldova. Ce am aflat nou și cum a luat naștere acest grup, dar și cum e să faci voluntariat într-o instituție publică aflați din interviul ce urmează: 1. Câți tineri inimoși și frumoși fac parte din grupul „ProUngheni”? La moment suntem 30 de voluntari, dornici de a munci în folosul comunității, dar suntem la etapa de recrutare de voluntari. 2. Cum a luat naștere „ProUngheni” și de ce această denumire al grupului vostru? Grupul Voluntari „Pro Ungheni” a luat naștere în anul 2016, la inițiativa coordonatorului Marina Atamuratov. Aceasta și-a asumat responsabilitatea de a îndruma tinerii voluntari și a reușit în totalitate. Denumirea, sau mai bine spus, logo-ul grupului are începutul de “Pro”, ceea ce demonstrează că „Pro Ungheni” sunt dispuși să muncească atât pentru comunitatea în care locuiesc, cât și pentru oamenii din aceasta. Dacă noi, tinerii, suntem viitorul și noi decidem cum să îl construim, atunci voluntariatul este cel mai nobil instrument, cu care putem lucra! 3. Câte activități ați realizat până la acest moment și care este impactul lor pentru comunitate? De la momentul fondării până la data curentă, am realizat circa 60 de activități, cu un impact puternic asupra comunității. Ungheniul este un oraș mic, dar cu o inimă mare, iar voluntarii sunt pilonii, pe care se bazează dezvoltarea și prosperarea comunității. Grupul de inițiativă Voluntari Pro Ungheni este un exemplu de amploare, pentru faptul că un simplu grup de tineri poate mobiliza sute de oameni, în scopul realizării faptelor bune, în folosul comunității. Activitățile realizate au împlinit, într-o oarecare măsură, necesitățile societății și, în același timp, au reușit să aducă emoții și aprecieri de neuitat. 4. Cum identificați problema și de unde aveți atâta inspirație de asemenea activități, gen cinema, patinoar, flashmob-uri etc. ? Fiecare activitate începe de la o simplă idee, care poate să apară necondiționat de la cineva. Dacă această idee este aprobată de ceilalți voluntari, atunci începe realizarea ei. Este un lucru în grup, care se produce cu mult spor și unde fiecare voluntar își are rolul său. Probleme le găsim împreună, deoarece locuim în aceeași comunitate, cu necesități vizibile. Inspirația este determinată de diversitatea noastră și, totodată, de locuitorii mun. Ungheni. 5. Faptul că sunteți din diferite instituții nu a fost un impediment în activitatea voastră? Nu, deloc. Diversitatea nu este un impediment, ci un plus, un generator de idei. Faptul că facem parte din diferite instituții permite, întotdeauna, prezentarea situațiilor din puncte de vedere diametral opuse și sub diverse aspecte. În așa mod, activitatea noastră este asigurată pentru fiecare cetățean în parte. 6. Eu nu cunosc informația dacă vreo altă primărie din țară ar avea un grup de voluntari. Dar, totuși, cum e să fii voluntar la o instituție publică de acest nivel? Să fii voluntar în cadrul primăriei este o mândrie pentru noi, voluntarii. Suntem încântați de faptul că activitatea noastră este recunoscută și susținută la un nivel înalt. În plus, datorită faptului că suntem voluntari ai primăriei mun. Ungheni, ne este mult mai ușor să relaționăm cu celelalte instituții publice, acestea dând dovadă de interes și responsabilitate. 7. Cum vă văd angajații și cum percep ei activitatea voastră în și pentru primărie? Pentru început era puțin mai dificil, însă acum toți angajații ne cunosc și ne tratează foarte călduros, ceea ce ne motivează, de fiecare dată, să ne continuăm activitatea. Noi, voluntarii, suntem acele raze de soare, care străbat pereții sumbri ai acestei instituții serioase și aduc zâmbete și fericire tuturor angajaților. 8. Acum să vorbim un pic și de mecanismele de recunoaștere a meritelor publice a voluntarilor. Cu siguranță că, coordonatorul împreună cu voi a adoptat în interiorul grupului niște mecanisme de recunoaștere a meritelor voastre. Dar, la nivel de comunitate ce mecanisme v-ați dori să fie implementate? Considerăm că, astăzi, munca voluntarilor este destul de recunoscută și apreciată atât la nivel național, cât și internațional. Dacă ar fi să vorbim despre metode de promovare a voluntariatului, am atrage atenția asupra informării cetățenilor. Chiar dacă voluntariatul a ajuns la o treaptă foarte înaltă, totuși o mare parte a populației nu realizează importanța și activitatea voluntarilor. De aceea, ne-am dori implemenarea activităților de voluntariat în cadrul tuturor instituțiilor publice și premierea acestora. În așa mod, vom bucura societatea, demonstrând că voluntariatul e un lucru practic, ce aduce multă plăcere. 9. Cum vă motivează premiul luat la Festivalul Național al Voluntarilor? Locul I la categoria „Cel mai activ grup de inițiativă” în cadrul Festivalului Voluntarilor, ediția a XV-a, este pentru noi o motivație foarte importantă. Dacă până acum activam din inițiativă proprie, din simpla dorință ca societatea noastră să prospere, după festival această dorință s-a dublat și continuă să crească, în fiecare zi. 10. Cu ce activități ne veți impreiona în 2018? Asta dacă doriți să oferiți detalii din culise :) O activitate care ne-am propus-o și care am și lansat-o este campania de colectare de fonduri „Dăruiește un Zâmbet”. Vom colecta jucării și cărți pentru copiii de la Centrul Ftiziopneumologic de reabilitare pentru copii din orașul Cornești. Așa că invităm orice unghenean și nu numai să se implice și să ne fie alături! :). Pe facebook îi găsiți la: Voluntari Pro Ungheni și mai multe despre voluntariatul din Ungheni vizitați blogul: Voluntariat în Ungheni