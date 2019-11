VIDEO: Florina VIZINTEANU: Cand eram mica imi doream sa devin arheolog

S-a nascut in Calarasi, dintr-un tata cu inclinatii artistice si o mama functionar intr-un serviciu financiar. Ambii aveau in comun dragostea pentru citit, arta si patriotism, valori care i-au fost insuflate de pe vremea cand era copil. In plan profesional a facut mereu doar ceea ce i-a placut, iar in plan personal s-a dedicat intru totul familiei. Despre toate acestea, despre parcurul ei profesional, dar si despre pasiunile sale si legatura pe care o are cu Manastirea Caldarusani, ne-a povestit Florina VIZINTEANU, Senior GDPR consultant, in cea mai recenta editie a emisiunii Despre Oameni by xprimm.

