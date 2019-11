Peste 76% dintre alegătorii care au votat în Moldova au optat pentru Klaus Iohannis

17:40

O teava crapata acum un an in subsolul unui bloc de la Ciocana a transformat viata locatarilor in cosmar. Subsolul cladirii este inundat, periodic, deoarece tot sistemul de canalizare este vechi si nu a fost reparat ani de zile. Oamenii spun ca au incercat in repetate randuri sa rezolve problema, dar interventia autoritatilor se lasa asteptata. ”Intr-o buna zi va fi o tragedie”, afirma locatarii de pe strada Petru Zadnipru.