Confirmat din interiorul coaliției PSRM-ACUM: Dodon vrea să închine rușilor Aeroportul Internațional Chișinău!

13:00

Evenimentul a fost anunțat pe Facebook de către deputatul Blocului ACUM, Dumitru Alaiba și ar urma să fie unul pașnic.„Vrem justiție independentă, vrem instituții libere și o viață prosperă pentru fiecare cetățean. Când îl dădeam jos pe Plahotniuc, în nici un caz nu o făceam doar pentru a elibera loc pentru următorul oligarh. Nu pentru asta am luptat. Nu pentru asta am riscat cu propria securitate. Am făcut-o pentru a elibera țara de hoție și de a o da oamenilor. Nu mai avem timp de pierdut”, se arată în mesajul organizatorilor.