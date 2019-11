Bucurie în prag de iarnă pentru 12 copii din Călărași

14:30

[caption id="attachment_47781" align="alignleft" width="300"] Profesoara Valentina Balan[/caption]În august, a împlinit 50 de ani de activitate pedagogică. Pe 10 noiembrie, a împlinit 70 de ani de viață, dar e la fel de energică și plină de idei ca la 20. Este vorba de Valentina Balan, profesoară de limbă și literatură română la Liceul ”Mihai Eminescu” din Ungheni. Membrii echipei redacționale a revistei liceului, ”Univers eminescian”, pe care tot ea îi îndrumează, au luat-o la întrebări, realizând, cu sprijinul EXPRESUL-ui, un interviu colectiv, pe care vi-l propunem în rândurile ce urmează. Vă mai amintiți cum a decurs prima dumneavoastră zi de pedagog?Am fost angajată ca profesoară de muzică la școala din satul Ghincăuți, raionul Edineț. Prima oră am avut-o cu o clasă cu predare în limba rusă, eu necunoscând terminologia în rusă. Mi-a fost destul de dificil. Cu toate acestea, a fost o lecție reușită, căci cunoșteam baianul și am cântat.În afară de muzică, ați predat și alte discipline atunci?Da, am predat și franceza, și istoria, pentru că în școală era lipsă de profesori.Care a fost cea mai productivă zi din acești 50 de ani de activitate pedagogică, pe care o țineți minte?Probabil, ziua în care un reprezentant de la minister a asistat la o oră de română, pe care am desfășurat-o. A fost reușită, iar despre mine s-a scris atunci în ziarul ”Făclia”.Ați avut momente, când ați dorit să renunțați la pedagogie?Niciodată nu m-am gândit să renunț. Da, am plâns, când elevii mei de la Ghincăuți au scris foarte rău o dictare. Să știți că profesorul trăiește foarte serios această emoție, când elevii nu reușesc. Am plâns o noapte, iar a doua zi a venit la mine mama, care m-a încurajat. Mi-a zis atunci: ”Așa-i viața, dragul mamei: unde-i greu, unde-i ușor. Dacă îți place, mergi înainte!”. Datorită mamei mele, sunt și azi pedagog. Ea îmi spunea mereu să citesc mult. Tot ea m-a zis că un pedagog trebuie să fie deștept. Dacă nu este, mai bine să plece din școală. Au fost momente când ați învățat lecții de la elevi?Foarte multe. În fiecare zi învăț de la elevi. Am învățat de la elevi să văd cuvântul și să văd inima cuvântului.Ce carte v-a marcat viața?Eu sunt din Colincăuți, raionul Briceni. Aveam o bibliotecă școlară foarte mică. Acolo, într-o zi, am dat peste ”Înălțimea a patra”, nu-mi amintesc autorul, carte ce m-a propulsat spre zbor. Eram prin clasa a III-a și pentru prima dată am aflat că o femeie poate zbura cu avionul. Acea povestire m-a făcut să privesc altfel femeia, cea care le poate face pe toate.Ce părere aveți despre copiii care nu citesc?Acești copii pierd foarte mult, pierd din ceea ce înseamnă credință. Trebuie neapărat să te înalți spre lectură, pentru că altfel ne pierdem. Or, cea mai mare descoperire a omenirii este, totuși, cartea.Cum i-ați convinge pe cei ce nu citesc să ia cartea în mână?Cum o fac în fiecare zi: făcându-i curioși să descopere o carte. Fiecare trebuie să-și descopere cartea sa și atunci va îndrăgi lectura.Dacă ați da timpul înapoi, tot profesia de pedagog ați alege-o?În copilărie, visam să fiu balerină. Apoi am vrut să fiu profesoară de franceză. Inițial, am învățat la Școala pedagogică din Lipcani, unde profesoara mă lăsa să predau colegilor franceza. Îmi plăcea foarte mult și visam să ajung, într-o zi, profesoară de limbă franceză. M-am căsătorit, însă, devreme, la nici 19 ani, așa că a trebuit să optez pentru studii la secția fără frecvență. Deci, nu mai putea fi vorba de limba franceză. M-am gândit apoi la istorie, ca până la urmă să aleg filologia română. A fost un drum lung până am devenit profesoară de limbă și literatură română. Astăzi nu regret deloc alegerea făcută cu ani în urmă. Sunt în albia mea, eu simt cuvântul și nu am rătăcit cărarea. Dacă aș lua-o de la capăt, tot profesia de pedagog aș alege-o. E o misiune dumnezeiască.Descrieți într-un singur cuvânt profesia pe care o aveți.Credință. Mergi pe drumul acesta spinos, te dedici, fac sacrificii... În pereții inimii mele, care acum e cam bolnăvioară, a fost zidit fiecare elev, și cel bun, și cel mai puțin bun. Fără credință nu poți reuși nimic.Dacă vi s-ar oferi ocazia să alegeți altceva decât pedagogia, pentru ce ați opta?Pentru business, spre surpriza tuturor. Banii câștigați m-ar ajuta să mă dedic în totalitate pedagogiei, să nu am grijă absolut de nimic. Eu cred că orice femeie trebuie să aibă un venit propriu, să fie independentă.Numiți-ne trei motive, pentru care trebuie să alegem pedagogia.Pedagogia îți oferă șansa să te întâlnești în fiecare zi cu tinerețea. Iar tinerețea, la fel ca și copilăria, e inocentă. În plus, poți veni spre copil să-l ajuți să crească frumos, să-l educi. Eu i-am sfătuit și pe copiii mei să aleagă pedagogia. Ambele fiice sunt de formație pedagogi, chiar dacă nu profesează.Care este cea mai mare dorință a dumneavoastră?Să fiu sănătoasă și, dacă mai pot fi de folos, să continui să muncesc.Ați făcut năzbâtii la școală?Nu prea țin minte să fi făcut. Eu am fost o sportivă bună, am fost dansatoare bună, declamatoare bună. De la vârsta de zece ani am fost moderatoare pe toate scenele din sat, apoi și în alte părți. În satul Petrunea, raionul Glodeni. am lucrat 32 de ani și șase luni. Îmi amintesc o istrioară hazlie de acolo. Într-o noapte, mi-a fost foarte rău, dar nu puteam să nu merg a doua zi la lucru, la școală. Soțul m-a sfătuit să-mi fac o compresă cu rachiu la gât. Dimineața, fiind la ore, chem un elev din clasa a IX-a la tablă. Vine, se apropie de mine și îmi șoptește: ”De la dumneavoastră miroase a rachiu”. Eu uitasem de compresă și îl întreb: ”Nu are de unde mirosi, Denis?”, la care el zice: ”Poate ați băut aseară...”.Care sunt principiile după care vă conduceți?Onestitate, obiectivitate, atitudine frumoasă față de copil, față de cuvântul pe care îl rostesc.Cum vă simțiți atunci când un elev vă spune că nu a făcut tema de acasă?Sunt dezamăgită: și de elev, și de mine, pentru că nu am putut să-l motivez să lucreze. Sufăr și pentru copil, și pentru mine.Cum v-ați simți, dacă toți elevii ar învăța bine?Aș fi cel mai fericit profesor din lume.