Universul este SFERIC, potrivit unui studiu recent

09:00

1. Chişinău, sectorul Botanica, s. Băcioi: str. Anatol Corobcianu, Andrei Mureşanu, Constantin Brîncuşi, Crîngului, Doina, Druta-1, Druţă Ion, Mihai Viteazul, Mircea cel Bătrîn parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor str. Alexandru Donici, Alexei Mateevici, Chişinăului, Constantin Stere, Dacia, Işnovăţ, Livezilor, Păcii, Sfîntul Petru, Toma Ciorbă parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00(1oră) pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului str. Aeroport, Agricultorilor, Cuza-Vodă, Dragoş Vodă, Grigore Ureche, Hlobeni, Ion Luca Caragiale, Nicolae Testemiţeanu, Primăverii, Sfîntul Nicolae, Unirii parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00(1oră) pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului 2. Chişinău, sectorul Buiucani: str. Calea Ieșilor 28/1, 30, Ion Pruncul 19, Pietrăriei 19, 19/1, 19/3, str-la Pietrăriei 19, în intervalul de timp între 09:10 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 3. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti: str. Livezilor, Livezilor 1 str-la, Livezilor 2 str-la, Ştefan Vodă, Tudor Vladimirescu, Vasile Lupu parțial, în intervalul de timp între 12:00 - 18:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 4. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Vatra: str. Constructorilor 12, Ion Pruncul 2, 8/1, 9001, 9002, 9006, Pietrăriei 1, 19, 19/3, 19/4 parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 5. Chişinău, sectorul Buiucani, s. Truşeni: str. Trușeni 9999 parțial, în intervalul de timp între 09:40 - 19:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Trușeni 9999, Calea Ieșilor 28/1 parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 6. Chişinău, sectorul Centru: str. 31 August 94-108, 139, 151, 153, A. Corobceanu 11-19, 16-26, Mitr. P. Movilă 2-14, 17-27, 9999, S. Lazo 11-19, 34, bd. Ștefan cel Mare 115-149, 180, 999, în intervalul de timp între 11:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric atr. A. Crihan 1-9, 4-10, Dîmbului 27-43, 28-56, Hincești 999, Lacului 1-31, 6-32, str-la Parcului 4, Valea dicescu 4-42, 5-25, V. Alecsandri 1, 8, 11-19, în intervalul de timp între 08:45 - 16:45 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Colina Pușkin 15, 17, Z. Arbore 6A, în intervalul de timp între 11:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 7. Chişinău, sectorul Ciocana: str. Meșterul Manole 3, 7, 9, 12, 18, Transnistria 6, 16/1, 20, în intervalul de timp între 09:15 - 20:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 8. Chişinău, sectorul Ciocana, or. Vadul lui Vodă: str. Doina, Ion Creangă, Izvoarelor, Mihai Eminescu, Mircea cel Bătrîn, Petru Rareş, Sfîntul Dumitru, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Veronica Micle parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 10:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 9. Chişinău, sectorul Rîşcani: str. A. Doga 28, 28/1, 28/2, 32/1, 36, T. Vladimirescu 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, în intervalul de timp între 09:20 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. T. Vladimirescu 4, în intervalul de timp între 09:20 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Constantin Stamati 8, în intervalul de timp între 13:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Acad. Sergiu Rădăuţanu 48, Bucovinei 999, Olga Vrabie 6, 16, 18, 28, 30, 45, 47, Olga Vrabie 2 str-la 1-11, 2-26, Operaţiunea Iaşi-Chişinău 3-5, 10, 62-70, Primar Gherman Pîntea 40-66, 83, 129-137, Primar Gherman Pîntea str-la 41, 42, 43, 45 parțial, în intervalul de timp între 11:00 - 16:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice 10. Chişinău, sectorul Rîşcani, s. Grătieşti: str. Cheorghe Coşbuc, Dimitrie Cantemir, Gratii Stefan, Iurie Gagarin, Mihai Eminescu, Mihai Viteazul, Prieteniei, Ştefan cel Mare şi Sfînt, 1 Mai, 31 August parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 12:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 11. Chişinău, sectorul Rîşcani, s. Hulboaca: s. Hulboaca: str. Agricola, Alba Iulia, Alexandru cel Bun, Alexei Mateevici, Bucuriei, Canna I., Constantin Negruzzi, Decebal, Făntănilor, Fructelor, Gheorghe Coşbuc, Hulboaca, Ion Creangă, Ion Creangă str-la, Ion Vatamanu, Luceafărul, Maria Drăgan, Mihai Eminescu, Mihai Sadoveanu, Mihai Viteazul, Miron Costin, Octavian Goga, Prieteniei, Rediului, Sfînta Vineri, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Teiului, Tineretului, Ţărinii, Vasile Alecsandri, Veronica Micle, 31 August parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 12:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 12. Chişinău, sectorul Rîşcani, s. Stăuceni: str. Bucovinei parțial, în intervalul de timp între 11:00 - 16:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice 13. Anenii Noi: s. Bulboaca: str. Bulboaca, Dimitrie Cantemir, Doina, Gheorghe Asachi, Hîrbovăţ, Suveranitaţii parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 17:45 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Speia parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Ochiul Roș parțial, în intervalul de timp între 13:00 - 15:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 14. Basarabeasca: str. Grigore Cotovschi. Karl Marx, Lev Tolstoi, Octeabriscaea, Sovhoznaea, Voczalinaea, 28 Iunie parțial, în intervalul de timp între 12:30 - 14:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului str. Cerneakovski, Karl Marx, Maxim Gorki, Melinicinîi str-la, Mihail Frunze, Ogorodnaea, Şciors, Trudovaea, Vasilii Ceapaev parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 12:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului 15. Cahul: str. Alexandru Lipcan, Dorobanţilor, Dumbrava Roşie, Krasnov, Mihai Kogălniceanu, Vişinilor parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 16. Cantemir: s. Baimaclia parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 13:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Bobocica parțial, în intervalul de timp între 13:30 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Ghioltosu parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 12:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 17. Comrat (UTA Găgăuzia): or. Ceadîr-Lunga: str. Octombrie, 23 Decembrie, Acaţievaia, Avtomobilistov, Boris Glavan str-la, Cheleş, Cikalov, Drujbî, Dzerjînski, Egor Gaidar, Egor Gaidar str-la, Gheorghi Jucov, Gheorghi Jucov str-la, Iubileinaea, Iubileinaea str-la, Kalinin, Kosîghin, Kuibîşev, Lenin, Maria Slavioglo, Matrosov, Miciurin, Miciurin str-la, Molodejnaea, Octombrie str-la, Oleg Coşevoi, Orehovaea, Persicovaea, Sîrtmaci, Suvorov, Vasilii Jukovski, Vinogradnaea, Vişniovaea parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Avdarma: str. Iurie Gagarin, Lenin, Pobedî, Sovetscaea, Vinogradnaea parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Cişmichioi: str. Anton Cehov, Budionnîi, Cutuzova, Lenin, Pescianaea, Pugaceva, Voinov Internaţionalistov, Voroşilov parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 13:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Cişmichioi: str. Bolgradscaea, Dimitrova, Jemciujnaea, Mihail Teliman, Mira, Seliscohoziaistvenaia, Vinogradnaea, Vissarion Belinski parțial, în intervalul de timp între 14:10 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 18. Călăraşi: str. Anton Macarenco, Gheorghe Asachi 2 str-la, Grigore Vieru, Podiş, Ştefan cel Mare şi Sfint 2s-la, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan cel Mare şi Sfînt 1s-la parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene str. Alexandru cel Bun, Alexandru Donici, Constantin Stamati, Ştefan Neaga, Ştefan Neaga 1 str-la, Vişinilor de jos parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Sadova parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 19. Căuşeni: s. Opaci: str. Anatolie Roşca, Florilor, Nicolae Sulac, Opaci, Ştefan cel Mare şi Sfînt s. Sălcuța, s. Zaim: str. Alexei Mateevici, Zaim parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Fîrlădeni: str. Viilor, Ștefan Cel Mare si Sfânt, Fîlădeni parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 11:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Surchiceni parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 12:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului 20. Cimişlia: s. Artimonovca parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 21. Criuleni: s. Jevreni parțial, în intervalul de timp între 10:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric S. Boșcana parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Rîșcova , partial, in intervalul de timp, intre 09:05 – 10:30, pentru conectarea consumatorului nou. 22. Hînceşti: str. Alexandru cel Bun, Cogîlnic, Ion Creangă, Serghei Lazo parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:20 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor str. Alexandru cel Bun parțial, în intervalul de timp între 13:00 - 19:00 pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrice s. Fundul Galbenei parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:20 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Boghiceni parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Lăpușna: str. Alexandru Lăpușneanu s. Șipoteni: str. Izvoarelor, Salcîmilor, Sfîntul Gheorghe, Şipoteni parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 17:15 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor" s. Mălăiești, partial, in intervalul de timp, intre 09:30 – 10:30, pentru conectarea consumatorului nou. s. Cucuruzeni, partial, in intervalul de timp, intre 11:00 – 12:30, pentru conectarea consumatorului nou. s. Stolniceni, partial, in intervalul de timp, intre 10:00 – 12:00, pentru conectarea consumatorului nou. s. Mingir, partial, in intervalul de timp, intre 10:00 – 12:00, pentru conectarea consumatorului nou. s. Mingir, partial, in intervalul de timp, intre 12:05 – 14:00, pentru conectarea consumatorului nou. s. Secăreni, partial, in intervalul de timp, intre 13:30 – 16:00, pentru conectarea consumatorului nou. s. Mingir, partial, in intervalul de timp, intre 15:00 – 17:00, pentru conectarea consumatorului nou. 23. Ialoveni: s. Costești: str. Constantin Stamati 2 parțial, în intervalul de timp între 09:40 - 19:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Ruseștii Noi, partial, in intervalul de timp, intre 09:05 – 11:00, pentru conectarea consumatorului nou. 24. Leova: s. Tigheci parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 25. Nisporeni: s. Zberoaia parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 16:45 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Șendreni parțial, în intervalul de timp între 10:15 - 17:15 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 26. Orhei: str. 31 August 1989, Chişinăului, Costişei, Dimo Nicolai, Gheorghe Asachi, Grigore Ureche, Hotin, Ioan Vodă, Ion Neculce, Ion Soltîs, Iurie Gagarin, Izvoraş, Mihail Frunze, Nistreană, Sălcilor, Vasile Mahu, Victoria parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 16:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Ivancea, s. Brănești parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:45 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 27. Străşeni: s. Sireți parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 28. Ştefan Vodă: s. Crocmaz: str. Chirov, Colhoznaea, Comsomoliscaea, Independenţei, Păcii, Crocmaz, Sovetscaea, Sportivă parțial, în intervalul de timp între 09:55 - 17:35 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Slobozia: str. Alexandru Donici, Boris Glavan str-la, Selişte str-la, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan Vodă, Trandafirilor parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 11:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Crocmaz: str. Chirov, Comsomoliscaea, Păcii, Crocmaz, Serghei Lazo, Suvorov, Şcolinaea parțial, în intervalul de timp între 11:30 - 14:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Tudora: str. Nistreană, Ștefan Cel Mare si Sfant, Tudora parțial, în intervalul de timp între 14:20 - 16:20 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului 29. Taraclia: s. Hagichioi parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 30. Teleneşti: s. Ciulucani parțial, în intervalul de timp între 12:00 - 18:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor Pentru informații suplimentare contactați Serviciul Suport Clienți al companiei la telefonul 022-43-11-11.