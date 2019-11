Febra apărută din senin la copil. Ce ascunde?

14:20

Andreea Lozan are doar 14 ani, dar deja ne va reprezenta țara într-un prestigios concurs de modele în SUA, Nevada. Tânăra a participat și a învins, joi, 7 noiembrie, la concursul OUR LITTLE MISS MOLDOVA 2019. Cristina, sora mai mare a Andreei și care o ajută în cariera de modeling, ne-a povestit că Andreea este o adolescentă cochetă și foarte stilată, adoră să stilizeze orice haină cu mare grijă, practică dansul modern de mai bine de 3 ani și are o pasiune deosebită față de înot, care l-a practi...