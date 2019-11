Festivalul Voluntarilor, în acțiune

20:40

Trei sate din comuna Ciobalaccia, raionul Cantemir, sunt lasate sa stea in saracie. Oamenii de rand, dar si autoritatile locale, afirma ca nimic bun nu ajunge in comuna din cauza drumului, care aproape jumatate de an este impracticabil. ”In anul curent nu au fost prevazuti bani pentru reparare”, afirma cei de la Administratia de Stat a Drumurilor. Exista sau nu perspective in acest sens, a aflat corespondentul nostru Denis Dermenji.