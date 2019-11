Un automobil, ce aparține unei firme de taxi, și o mașină de model BMW s-au izbit violent la intersecția străzilor Calea Orheiului și Ceucari

14:50

Susținătorii Blocului ACUM se adună în fața Parlamentului, în contextul în care deputații se întrunesc la ora 15:00 în ședință în cadrul căreia urmează să se decidă soarta Guvernului Sandu. „Nu mai putem răbda. Am fost sub un jug, nu putem permite să ajungem sub un alt jug. Văd că aici sunt bătrâni, tineretul unde […] Articolul (VIDEO) Miting de susținere a Guvernului Sandu, în fața Parlamentului apare prima dată în Cotidianul.