De ce Domnul STURZA nu are dreptate ? Ce îl așteaptă pe Președintele DODON ?

09:30

Ce sunt datele cu caracter personal și cum le protejăm? Conferința Open Government vs Personal Data Protection LID Moldova în parteneriat cu Fundația Youth Development for Innovation și cu sprijinul financiar al Fundației Friedrich Naumann a organizat în data de 6 noiembrie, la Digital Park Chișinău, conferința internațională Open Government vs Personal Data Protection. Conferința și-a propus să dezbată mai...