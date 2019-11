Peste 43 de mii de români din R. Moldova au votat pentru viitorul președinte al României

11:40

Lamaile au proprietati curative excelente si tocmai de aceea nimic din ele nu ar trebui aruncat. Aceste fructe sunt folosite in diferite moduri, spre exemplu dand un gust excelent apei, ajuta la curatarea unor obiecte din casa sau ofera un plus de savoare unor preparate din bucatarie.Multe persoane folosesc doar sucul si pulpa lamailor. Insa in cazul in care esti obisnuit sa arunci coaja, atunci ai putea sa ai de pierdut.Iata care sunt avantajele folosirii integrale a lamailor, potrivit site-ului MindBodyGreen.com. Atentie, lamaile trebuie sa fie bio!1. Iti ofera mai multe vitamineCoaja de lamaie contine de 5-10 ori mai multe vitamine decat sucul. Iata cateva dintre ele: vitamina C, vitamina A, beta caroten, calciu, magneziu si potasiu.