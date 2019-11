Akord continuă! Trupa s-a relansat cu un nou solist

12:00

De curând, cercetătorii au descoperit un nou tip de HIV. Studiul a fost realizat de Abbott Laboratories împreună cu Universitatea din Missouri, SUA, și publicat în Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes. HIV are mai multe subtipuri si, la fel ca alte virusuri, are abilitatea de a se schimba si suferi mutatii de-a lungul timpului. […]