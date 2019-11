EXCLUSIV. „Da' vai de noi dacă nu mergem la vot ” / VIDEO și GALERIE FOTO

„Ne-au surprins jurnaliștii în timp ce filmam clipul nostru nou.. pe stradă ... :) Am cântat in multe puncte importante din București ...Aici tocmai îndemnam și florile să meargă la vot :) Reality show...am lansat piesa noastră .. în stradă da... la publicul... trecător. Premiera clipului...în curând”, a scris artistul pe pagina de facebook. Băieții de la Spitalul de Urgență au surprinși de noi, Evenimentul Zilei ediția de Republica Moldova și de Pro TV, iar solistul trupei ne-a spus câteva cuvinte despre campania gândită acum câteva luni și pornită în această perioadă. „Lansăm o piesă nouă, în stradă, care se numește „Da' vai”, iar campania este „Da' vai de noi dacă nu mergem la vot ” Este o campanie civică pe care noi, Spitalul de Urgență, am gândit-o ca să mobilizăm cetățenii Bucureștiului, și nu numai, să meargă la vot. Am cântat în vreo 20 de locuri, Piața Unirii, Piața Universității, Piața Romană, Piața Victoriei și multe altele. Acum, aici, în Piața George Cosbuc, ne-ați prins voi, dar avem mai multe locuri unde cântăm și le facem o bucurie oamenilor Piesa este foarte serioasă. O satiră, dar serioasă! Am ales, împreună cu producătorul nostru, Victor Lungu, să facem un reality show în care să intrăm în contact cu foarte multe segmente de populație, în multe zone din București. Adică, pur si simplu, am coborât muzica în stradă și mesajul nostru social, de asemenea, l-am coborât în stradă”, a declarat Dan Helciug. Brigada mobilă sau „Camera de Gardă mobilă a Spitalului de Urgență”, cum îi place solistului să spună, își continuă drumul și în alte locații din București , iar închiderea filmării o s-o facă la secția 6 de Poliție, pe la 18.00-19.00. „Ne vedem la secția 6 de Poliție. Da, mergem la Poliție. Deci vom termina la secția 6 de Poliție, dând declarații, probabil (râde), deocamdată poliția a fost blândă cu ni, n-am deranjat pe nimeni, dar eu cred că pe la 6-7 putem să mai facem un material acolo”, a mai spus amuzat artistul.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Evzmd.md