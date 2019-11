Țîcu spune de ce a plecat din Blocul ACUM: „Mi-au cerut să îmi depun mandatul”

16:30

O familie, originară din Cazaclia, are planuri de extindere a unei afaceri cu dulciuri. Membrii acesteia doresc să își comercializeze produsele pe rafturile din Găgăuzia. După cum relatează gagauzinfo.md, tânărul antreprenor Vitalie Cîvîrjîc, a început acum un an cu producerea mierii. Bărbatul afirmă că: „Noi ne-am întors din Rusia și am decis împreună cu familia să … Articolul S-au întors din Rusia ca să producă ciocolată autohtonă. Istoria unei familii care vrea să îndulcească Moldova apare prima dată în ZUGO.