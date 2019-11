Calendar istoric - 10 noiembrie

Evenimente 1444: Armatele otomane îi înving pe unguri în Bătălia de la Varna, consolidându-și în acest fel controlul asupra Constantinopolului și marcând începutul expansiunii otomane în Balcani. 1508: A apărut, din inițiativa lui Radu cel Mare (1495-1508), Liturghierul slavon, tipărit de călugărul Macarie, prima carte tipărită în Țara Românească. 1688: S-a terminat tipărirea Bibliei în limba română. Textul a fost definitivat din inițiativa lui Șerban Cantacuzino, domnul Munteniei. 1871: Pe malul de răsărit al lacului Tanganyika, ziaristul Henry Stanley, plecat din Zanzibar în căutarea exploratorului David Livingstone, despre care nu se știa nimic de mai bine de trei ani de zile, fiind considerat pierdut în teritoriile centrale ale Africii, găsește un călător istovit și fără provizii. Stanley rostește întrebarea devenită vorbă istorică: „Doctor Livingstone, I presume?”. Ulterior cei doi vor explora împreună nordul Lacului Tanganyika, apoi ziaristul se va întoarce în Anglia, Livingstone îndreptându-se spre Zambia. 1898: Biblioteca Academiei Române a devenit bibliotecă publică pentru cercetători. 1916: Șarja de la Robănești (10/23 noiembrie 1916) 1918: Declarația de independență a Poloniei. 1928: A apărut la București „Kalende. Revistă lunară, literară și științifică” sub conducerea lui Vladimir Streinu, Șerban Cioculescu, Pompiliu Constantinescu ș.a.; revista a apărut până în martie 1929. 1928: Partidul Național-Țărănesc formează un nou guvern, condus de Iuliu Maniu. 1928: Împăratul Hirohito este încoronat la Tenno, după ce la 25 decembrie 1926, împăratul japonez a urcat pe tron​​. 1940: România este lovită de un cutremur cu epicentrul în Vrancea. Numărul victimelor a fost estimat la 1000 de morți și 4000 de răniți, majoritatea în Moldova. 1951: A fost efectuată prima convorbire telefonică la distanță, fără să fie nevoie de asistența unui operator. 1970: Marele Zid Chinezesc a devenit obiectiv turistic. 1989: Todor Jivkov a fost demis din funcția de secretar general al Partidului Comunist Bulgar, fiind înlocuit de Petăr Mladenov, un prim pas spre înlăturarea regimului comunist din Bulgaria. 1995: În Nigeria, dramaturgul și activistul de mediu Ken Saro-Wiwa, împreună cu alte opt persoane de la Mișcarea pentru supraviețuirea poporului Ogoni (Mosop), este spânzurat de către forțele guvernamentale. 2000: Republica Federală Iugoslavia a fost admisă oficial în Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), din care fusese suspendată în 1992. 2006: Se înființează la Roma Partidul Românilor din Italia (Partidul Identitatea Românească). 2007: Incidentul ¿Por qué no te callas? (De ce nu taci?) care a avut loc între regele Juan Carlos al Spaniei și președintele Venezuelei Hugo Chávez. 2008: La peste cinci luni după aterizarea pe Marte, NASA declară misiunea Phoenix încheiată, după ce comunicarea cu modulul s-a pierdut. Nașteri 1433: Carol Temerarul, Duce de Burgundia, fiul lui Filip cel Bun (d. 1477) 1483: Martin Luther, scriitor și reformator religios german (d. 1546) 1620: Ninon de Lenclos, curtezan francez (d. 1705) 1668: François Couperin, organist și compozitor francez (d. 1733) 1668: Louis, Prinț Condé (d. 1710) 1683: George al II-lea al Marii Britanii (d. 1760) 1695: Louis Armand al II-lea, Prinț de Conti (d. 1727) 1697: William Hogarth, pictor și gravor englez (d. 1764) 1720: Honoré al III-lea, Prinț de Monaco (d. 1795) 1728: Oliver Goldsmith, scriitor britanic (d. 1774) 1759: Friedrich von Schiller, poet, dramaturg, estetician și istoric german (d. 1805) 1801: Samuel Gridley Howe, american, fondatorul școlii "Perkins School" pentru orbi (d. 1876) 1858: Heinrich al XXVII-lea, Prinț Reuss (d. 1928) 1870: Prințul Carlos de Bourbon-Două Sicilii (d. 1949) 1873: Henri Rabaud, compozitor francez (d. 1949) 1880: Jacob Epstein, sculptor și desenator englez (d. 1959) 1885: Zofia Nałkowska, scriitoare poloneză (d. 1954) 1887: Arnold Zweig, scriitor german (d. 1968) 1889: Claude Rains, actor englez (d. 1967) 1905: Louis Harold Gray, fizician și radiolog britanic, fondatorul radiobiologiei (d. 1965) 1907: Mihail Fărcășanu, politician și scriitor român (d. 1987) 1918: Ernst Otto Fischer, chimist german, laureat Nobel (d. 2007) 1919: Mihail Kalașnikov, general rus, proiectant de arme de foc 1925: Richard Burton, actor britanic (d. 1984) 1927: Nicolae Florei, unul dintre soliștii de marca ai Operei Naționale Române 1928: Ennio Morricone, compozitor de film italian 1929: Carol Isac, istoric literar, critic literar român 1929: Marilyn Bergman, compozitoare, scenaristă americană 1932: Ștefan Cazimir, istoric literar, eseist român 1932: Roy Scheider, actor american (d. 2008) 1934: Ovidiu Genaru, poet, dramaturg, prozator român 1937: Ioana Bantaș, poet român 1939: Ioan Neacșu, eseist, critic literar român 1939: Russell Means, actor american de origine indiană 1940: Tudor Mărăscu, regizor român de teatru și film 1942: Dan Cristea, critic literar român 1944: Tim Rice, scenarist britanic 1945: George Țărnea, poet român (d. 2003) 1945: Donna Fargo, cântăreață și compozitoare country americană 1945: Lew Rywin, producător de film polonez 1947: Greg Lake, muzician britanic 1949: Vasile Chiru, poet român 1951: Werner Söllner, poet român stabilit în Germania 1953: Laurențiu Eleodor Mihăileanu, poet, prozator român 1955: Roland Emmerich, regizor, producător german 1960: Neil Gaiman, scriitor SF englez 1964: Magnùs Scheving, atlet islandez 1965: Eddie Irvine, pilot Formula 1 irlandez 1967: Andreas Scholl, countertenor german 1969: Jens Lehmann, fotbalist german 1970: Warren G, rapper american 1973: Patrik Berger, fotbalist ceh 1977: Brittany Murphy, actriță americană (d. 2009) Decese 1241: Papa Celestin al IV-lea 1444: Vladislav al III-lea al Poloniei (n. 1424) 1495: Dorothea de Brandenburg, regină consort a Danemarcei, Suediei și Norvegiei (n. 1430) 1549: Papa Paul al III-lea (n. 1468) 1673: Mihail Korybut Wiśniowiecki, rege al Poloniei (n. 1640) 1891: Arthur Rimbaud, poet francez (n. 1854) 1895: Alexandru Odobescu, scriitor și arheolog român (n. 1834) 1937: Lev Vasilievici Șubnikov, fizician rus (n. 1901) 1938: Kemal Atatürk, fondatorul și primul președinte (1923–1938) al Republicii Turcia (n. 1881) 1940: Ilie Pintilie, activist român (n. 1903) 1982: Leonid Brejnev, politician rus și conducător al Uniunii Sovietice (n. 1906) 1984: Xavier Herbert, scriitor australian (n. 1901) 1992: Chuck Connors, actor american de film (n. 1921) 1995: Vasile Mârza, medic, histolog și biolog român, membru al Academiei Române și fost Ministru al Sănătății (n. 1902) 2001: Ken Kesey, scriitor american (n. 1935) 2007: Norman Mailer, prozator american (n. 1923) 2009: Gheorghe Dinică, actor român de teatru și film (n. 1934) 2011: Andrei Igorov, canoist român (n. 1939) 2009: Robert Enke, portar de fotbal german (n. 1977) 2015: Helmut Schmidt, fost cancelar federal al Germaniei (n. 1918) Sărbători Sfinții Apostoli Rodion, Olimp, Earst si Sosipatru; Sf. Mc. Orest (calendarul ortodox si greco-catolic) Sfântul Leon cel Mare, papă; Tiberiu (calendarul romano-catolic) România - Ziua Artileriei Ziua internațională a științei pentru pace și dezvoltare, organizată sub egida UNESCO

