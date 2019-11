Elsa, Anna și Olaf revin pe marile ecrane. Filmul de animatie Frozen 2 a fost lansat la Hollywood, iar in curand ajunge si in cinematografe. Cinefilii se asteapta deja la incasari de peste 100 de milioane in primul weekend de la lansare - VIDEO

