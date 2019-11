Vot diaspora, alegeri prezidențiale 2019: Peste 207.000 de români, la urne, până la ora 18,00

14:30

"Este greu să concepi comunitatea filmului din New York fără Spike Lee", asigură într-un comunicat directoarea executivă a institutului, Lesli Klainberg, care a subliniat că Spike Lee a realizat filme provocatoare care vorbesc despre Big Apple timp de patru decenii. Film at Lincoln Center a remarcat primul lungmetraj al lui Lee, 'Joe's Bed-Stuy Barbershop: We Cut Heads', din 1983, când era încă student proiectat la festivalul 'New Directors/NewFilms', urmat de-a lungul anilor de numeroase capodopere precum Malcolm X (1992), Inside Man (2006) sau Miracle at St. Anna (2008). Anul trecut, unul dintre ultimele sale filme, 'BlacKkKlansman', a fost prezentat la teatrul Walter Reade. Trofeul îi va fi înmânat în data de 27 aprilie la Gala Premiului Chaplin, cel mai important eveniment al anului organizat de Film at Lincoln Center. Alături de acest premiu, instituţia va prezenta o retrospectivă a filmografiei sale, o operă complexă "vitală, emoţionantă, provocatoare, consistentă şi intransigentă", potrivit directorului pentru programe al instituţiei, Dennis Lim. Alţi laureaţi ai Premiului Charles Chaplin, înfiinţat în 1972, au fost regizorii şi actorii Alfred Hitchcock, Morgan Freeman, Billy Wilder, Federico Fellini, Elizabeth Taylor, Martin Scorsese, Bette Davis, Diane Keaton, Meryl Streep, Helen Mirren şi Tom Hanks, printre alţii.