Recomandări #diez. Evenimente colorate pentru un sfârșit de săptămână cât mai reușit

StarNet, o companie privată 100% Made in Moldova, are grijă de aerul și copacii noștri: a lansat campania ,,Adoptă un copac”, care are ca scop să determine clienții să renunțe la factura pe hârtie în favoarea celei electronice. Oamenii StarNet vor planta câte un copac care va purta numele clientului ce a ales să fie eco. Articolul „Adoptă un copac” – acțiunea de plantare de copaci inițiată de StarNet apare prima dată în #diez.