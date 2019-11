Televiziunea Română va participa la concursul pentru obţinerea unei frecvenţe naţionale pentru canalul TVR Moldova

11:20

O comunitate din sudul Californiei a fost evacuată după ce un proprietar al unei case a descoperit în casa lui o femeie moartă. Pe lângă corpul femeii, el a mai găsit și un mesaj scris pe perete sugerând faptul că a fost o bombă în acea casă, scrie Foxnews. După ce au ajuns autoritățile, femeia a fost declarată moartă. #BREAKING: Bizarre situation unfolding in #SimiValley after a homeowner comes home to find a woman dead inside his home and a message left indicating a bomb threat. @Stu_Mundel is overhead in #Sky9. #CBSLA pic.twitter.com/FFQg05BVjW— Mike Rogers (@MikeRogersTV) November 8, 2019