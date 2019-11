Chinezii vor produce Rolls-Royce-ul lor pentru a cuceri clienții bogați din toată lumea!

12:50

Foarte popular la începutul anilor 2000, filmul Gone in 60 Seconds a dat naștere unei culturi aparte, iar odată cu ea, a renăscut Ford-ul Mustang din anii 67. Proiectat de Chip Foose și pilotat de Nicolas Cage, Mustang-ul botezat Eleanor a devenit în sinea lui un nou obiect de cult, aparte de tot ce înseamnă Articolul Ford Mustang, Eleanor din Gone in 60 Seconds poate fi al tău, dacă ai bănuțul! apare prima dată în AutoExpert.