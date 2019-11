Accent Info 8 ноября 2019 (RU)

15:20

PSRM va înainta o moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Sandu. Anunțul a fost făcut de către liderii fracțiunii PSRM. • "Am examinat în cadrul fracțiunii PSRM această propunere. Am decis că asemenea scenariu nu poate avea loc. Proiectul de lege este neconstituțional", a declarat deputatul socialist Vasile Bolea. „Guvernul, în special Maia Sandu, are trei zile la dispoziție ca să analizeze situația și să se decidă asupra retragerii acestui proiect și va veni cu un proiect veritabil de modifica...