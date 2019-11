Curtea Internațională de Justiție va examina cazul Ucrainei împotriva Rusiei acuzată de finanțarea terorismului

18:30

Vicepreședinta Partidului Şor, Marina Tauber, îl acuză pe președintele Republicii Moldova, liderul informal al Partidului Socialiştilor, Igor Dodon, că ar face lobby pentru un miliardar rus care ar dori să preia contractul de concesionare al Aeroportului Internaţional Chişinău. La rândul său, Igor Dodon a dat de înţeles că oameni de afaceri ruşi ar fi interesaţi de aeroport, dar prioritar este acum ca acesta să revină în proprietatea statului. Ulterior, autorităţile vor decide dacă înstrăinează sau păstrează acest obiectiv strategic.De când a venit la guvernare, coaliţia PSRM-ACUM a anunţat că va revizui mai multe tranzacţii pe care le consideră păguboase pentru stat, puse în aplicare de fosta guvernare democrată în interesul unor beneficiari obscuri. Astfel au ajuns sub lupa procurorilor atât înstrăinări de active recente, precum Air Moldova şi Tutun CTC, cât şi contracte mai vechi. În timp ce comisia parlamentară de anchetă aduna informațiile despre concesionarea Aeroportului Internațional Chişinău, a ieşit la iveală că deputatul fugar Ilan Şor, beneficiarul companiei Avia Invest care a concesionat principala aerogară a ţării, vrea să vândă compania. În ciuda implicării Guvernului şi Procuraturii, precum şi aplicării sechestrului pe unele active, Şor a anunțat comercializarea companiei Avia Invest unui off shore din Guencey ce aparține lui Nathaniel Rothschild. Ministrul Economiei, Vadim Brînzan, a dat asigurări că operațiunea nu are legalitate deplină fără îngăduirea autorităților de la Chișinău care au rezerve față de întreaga traiectorie a concesionării.Coechipiera lui Ilan Şor, Marina Tauber, a declarat Europei Libere că în vară, după schimbarea puterii, lui Şor i s-a propus să vândă sau să stopeze negocierea cu Rothschild. „De ce comisia parlamentară a pus la îndoială legalitatea concesionării din 2013?, se întreba Tauber. Pentru că Dodon are interese personale - aeroportul urma să revină businessmanului Troţenko din Rusia, iar Dodon urma să primească din afacere 100 de milioane de euro”, a spus Marina Tauber.Fără să ia în seamă acuzaţia, preşedintele Igor Dodon pleda la 1 noiembrie ca aeroportul să fie întors în gestiunea statului. La Europa Liberă (vedeţi aici, la min. 32), el a spus că această întreprindere ar aduce profituri, prin urmare statul nu ar mai trebui să o dea în gestiune străină. Două luni mai devreme, şeful statului moldovean dădea de înţeles pentru ziarul rus Kommersant că oameni de afaceri ruşi erau interesaţi de aeroport şi de portul Giurgiuleşti:„După ce îl întoarce în proprietate publică, statul trebuie să ia o decizie: fie păstrează aceste active, fie inițiază un nou concurs. Suntem deschiși pentru orice investitori, şi din vest, şi din est. Fără îndoială şi pentru cei ruşi, care sunt interesanți şi pe înțelesul nostru”.Cine este Troţenko? Miliardarul rus Roman Troţenko, cu afaceri în domeniul transporturilor, imobiliare şi a îngrășămintelor agricole, s-ar fi interesat de aeroportul din Chişinău încă din 2013, a scris ziarul rusesc Kommersant. El ar fi purtat negocieri cu apropiaţii lui Şor după fuga acestuia în ţară, fapt confirmat de Dodon într-o emisiune televizată. Președintele însă nu i-a rostit numele. Şor ar fi cerut 200 de milioane de dolari americani pentru compania care a luat în gestiune pentru 49 de ani aeroportul, preţ pe care Troţenko îl considera exagerat, ținând cont de contextul politic din Republica Moldova şi „insecuritatea investiţiei”, nota publicaţia rusă.În acelaşi context, potrivit lui Igor Dodon, el ar fi recomandat „oamenilor de afaceri destul de serioşi din Rusia” să nu facă acest pas, deoarece aeroportul va reveni în gestiunea statului, a precizat preşedintele ţării.Proces cu noii proprietari ai Avia InvestLa începutul lui septembrie, Guvernul a abrogat mai multe hotărâri ce vizau concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău. Agenția Proprietății Publice, o autoritate din subordinea Executivului, a înaintat o cerere de chemare în judecată în acest caz. Urmează ca Procuratura să întreprindă alte măsuri, a spus Europei Libere ministrul Economiei, Vadim Brânzan. (Vedeţi la minutul 29)La 4 octombrie, Parlamentul a recomandat Guvernului, după ce a audiat raportul comisiei de investigare a concesionării, să rezilieze contractul şi, la necesitate, să pună sechestru pe patrimoniul statului gestionat de Avia Invest. Comisia de anchetă a constatat că procesul de concesionare a fost viciat, la concurs nu doar a fost admisă, dar a şi câştigat o companie ce nu avea dreptul şi nu fusese invitată. Totodată, a sesizat Procuratura, cerând atragerea la răspundere a factorilor de decizie implicați, pentru a recupera parţial prejudiciul cauzat statului. În termen de două luni de la data adoptării acestei hotărâri, Procuratura urmează să raporteze legislativului despre acțiunile întreprinse.A fost deschis un dosar penal în cadrul căruia sunt cercetaţi, fiind totodată lipsiţi de imunitate, deputaţii Vladimir Cebotari (PD), Petru Jardan (Partidul Şor), pentru că au făcut parte din comisia care în 2013, într-un concurs de tip închis, au decis să transmită în gestiunea unor companii ruse aeroportul din Chişinău pentru o perioadă de 49 de ani. Cebotari era la acea vreme ministru adjunct al transporturilor, iar Jardan deținea funcția de director interimar al Aeroportului Internațional Chișinău. După semnarea contractului de concesionare, Jardan a devenit administratorul companiei Avia Invest.Vladimir Cebotari se declară nevinovat şi acuză de politizare a procesului judiciar, amintind că lidera PAS, Maia Sandu, a fost cea care din poziţia de ministru al educaţiei a participat la şedinţa de guvern unde s-a decis concesionarea aeroportului. Nu este prima comisie parlamentară creată pentru investigarea acestui contract. O altă comisie a fost creată în 2015 fără să producă efecte juridice.Autoritățile au elaborat un nou mecanism legal care să nu permită înstrăinarea unor active considerate strategice fără avizul executivului. Acest proiect de lege urmează să fie consultat public şi să ajungă în Parlament pentru adoptare, a spus ministrul economie Vadim Brînzan. Din capul locului ministrul Brînzan a declarat că un proces în arbitrajul internațional la acest subiect ar putea fi de lungă durată, costisitor şi nu neapărat cu rezultatele dorite de autoritățile moldovene.