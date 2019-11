Ambasada SUA cere liderilor politici de la Chișinău să ajungă rapid la un consens

14:30

“Atît deputații socialiști, cît și deputații ACUM au propriile viziuni de depășire a crizei, dar am remarcat că ambele părți își doresc păstrarea majorității parlamentare actuale și a Guvernului. Am reiterat că nici deputații, nici cetățenii de rînd ai Republicii Moldova nu vor alegeri parlamentare anticipate. Ținînd cont de aceasta poziție comună, am pledat pentru continuarea dialogului și am propus tuturor să nu fie arse podurile și să fie identificată soluția cea mai bună, în beneficiul țării...